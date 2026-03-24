Jack in the Box planea cerrar hasta 100 sucursales

La cadena de comida rápida Jack in the Box atraviesa un proceso de reestructuración que incluye el cierre de decenas de restaurantes, mientras busca fortalecer su negocio principal y adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.

De acuerdo con datos del sector, la compañía terminó el primer trimestre con un total de 2,128 restaurantes en operación, de los cuales 1,979 son franquicias y 149 son administrados directamente por la empresa.

Como parte de su estrategia para 2026, la marca contempla abrir alrededor de 20 nuevas ubicaciones, pero también cerrar entre 50 y 100 sucursales, principalmente franquiciadas.

Este ajuste ocurre después de que la empresa vendiera su cadena Del Taco por casi $120 millones, una decisión orientada a concentrar recursos en su marca principal.

Aun así, el desempeño reciente ha generado dudas entre consumidores sobre el futuro de la compañía.

El director ejecutivo, Lance Tucker, reconoció que la empresa enfrenta una fuerte competencia frente a gigantes del sector como McDonald’s, Taco Bell y Burger King, y que será necesario replantear su estrategia para mantenerse relevante.

“Siempre hemos sido más pequeños que algunas de estas grandes cadenas como McDonald’s o Taco Bell, Burger King o cualquiera que sea. Creo que para tener éxito cuando ellos están allá afuera con ofertas agresivas, necesitamos tener nuestro propio valor consistente”, explicó.

Además, destacó que uno de los enfoques clave será apostar por la innovación en su menú, tanto en productos temporales como en su oferta base.

“Y luego tenemos que enfocarnos en lo que realmente diferencia a Jack, que es la innovación. Tenemos mucha innovación, tanto en nuestras ofertas por tiempo limitado como en nuestro menú principal”, agregó.

Sobre el rumbo del negocio, Tucker señaló que este año será clave para sentar bases sólidas a largo plazo.

“2026 se trata de sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo, lo que requiere hacer mucho trabajo difícil ahora mismo. Estamos seguros de que las acciones que estamos tomando conducirán a una plataforma más fuerte y estable desde la cual crecer. Estamos empezando a ver resultados iniciales que refuerzan que vamos por el camino correcto”, afirmó.

En este contexto, el cierre de sucursales forma parte de una estrategia más amplia para optimizar operaciones, mejorar la rentabilidad y posicionar a la marca en un entorno donde las promociones agresivas y la innovación constante marcan la diferencia.

Sigue leyendo:

– 10 cadenas populares de restaurantes que cerrarán sucursales en 2026

– ¿Qué ocurre con las hamburguesas de McDonald’s que sobran al final del día?

– Dollar Tree cerrará 75 sucursales