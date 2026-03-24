Mohamed Salah anuncia que dejará el Liverpool tras 9 años en el club

Mohamed Salah anunció que dejará el Liverpool a final de la temporada 2026 y pone fin a un ciclo de nueve años y como uno de los máximos goleadores de Anfield.

“Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada”, escribió Salah junto a un video en redes sociales.

Desde su llegada en 2017 procedente del Roma, Salah ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles y repartido 119 asistencias, cifras que le sitúan como el tercer máximo goleador histórico del club inglés.

Solo Ian Rush con 339 goles y Roger Hunt con 280 goles, terminaron por encima del delantero egipcio.

Mohamed Salah se va con un gran palmarés en Liverpool

El egipcio conquistó dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Liverpool, consolidándose como una de las grandes leyendas del club.

“Ganamos los títulos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de mi vida. Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de este club durante mi etapa. No tengo suficientes palabras. Nunca olvidaré vuestro apoyo”, expresó el delantero.

“Nunca imaginé lo profundamente que este club, esta ciudad y su gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, una historia, un espíritu que no puedo explicar con palabras”.

El egipcio, que actualmente está lesionado, sufrió su peor racha goleadora en su carrera en la Premier League desde su llegada en 2017, al estar 10 jornadas consecutivas sin ver puerta hasta que marcó frente al Wolverhampton Wanderers.

“Marcharse nunca es fácil. Siempre seré uno de vosotros y este club siempre será mi hogar. Gracias por todo. Por vosotros, nunca caminaré solo”, añadió en su mensaje.

Salah se marchará como una de las leyendas más grandes del club, aunque en una temporada complicada para el Liverpool lejos de los títulos.

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