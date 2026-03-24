Piden ¡auxilio! a Albany para que neoyorquinos puedan costear facturas de luz

Los servicios públicos en Nueva York se han ido convirtiendo en uno de los tantos dolores de cabeza para familias de recursos bajos y medianos, quienes en muchas ocasiones deben hacer malabares para poder estar al día con el pago de sus facturas de luz. Más de 1.1 millones de neoyorquinos están actualmente atrasados y deben $1,800 millones de dólares a empresas como Con Edison.

Y en un llamado desesperado para que las autoridades del Estado impulsen medidas efectivas y le echen la mano a familias trabajadoras y adultos mayores para darles un respiro en sus facturas, la organización AARP Nueva York, que vela por personas de la tercera edad y el Proyecto de Ley de Servicios Públicos pidieron auxilio a Albany.

A través de una carta enviada a la mandataria estatal y a los líderes del Senado y la Asamblea de Nueva York, solicitan que se adopten medidas inmediatas en el presupuesto final estatal que se está discutiendo en la capital de Nueva York, pues la crisis de asequibilidad y los sobrecostos de electricidad están ahorcando a los neoyorquinos.

Es tal la gravedad del problema que según datos presentados por AARP, tan solo en la Gran Manzana 403,000 hogares no han podido pagar sus recibos de luz hace más de 60 días, lo que representa una deuda de casi $859 millones de dólares.

La deuda promedio por familia es de más de $2,100 dólares. Otro dato alarmante es que casi 13,000 hogares sufrieron la suspensión del servicio de electricidad en enero, cuando las temperaturas estuvieron gélidas.

“La energía se ha vuelto, simple y llanamente, inasequible para demasiados neoyorquinos, y el Estado debe intervenir con reformas reales y largamente postergadas”, aseguró Beth Finkel, directora de la AARP para el estado de Nueva York. “Al adoptar estas políticas esenciales, Nueva York puede brindar un alivio significativo a los hogares en dificultades y renovar un sistema de fijación de tarifas que ha fallado a los consumidores”.

En la misiva, el llamado al Estado es que se cree un programa de reembolso de energía para brindar alivio inmediato en las facturas, se destinen $400 millones en fondos para programas de asequibilidad energética, y se garanticen mayores protecciones contra cortes de energía para hogares vulnerables.

De igual manera, instan a que se exija a las compañías de servicios públicos que devuelvan las ganancias excedentes a los consumidores y se cree una oficina independiente de defensa del consumidor y un supervisor de asequibilidad para exigir responsabilidades a las compañías de servicios públicos, lo que ayudaría a brindar alivio a corto plazo y a “corregir un sistema que está elevando los costos” para los neoyorquinos.

Urgen a Albany aprobar alivios en el presupuesto para que consumidores puedan costear las facturas de energía en NY. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La defensora de los derechos de las personas mayores en Nueva York, advirtió que la ayuda que urge no solo es para pagar las facturas mensuales sino que se debe asegurar que Nueva York siga siendo un lugar donde las personas “puedan envejecer con dignidad, estabilidad y la oportunidad de prosperar” de manera real.

“Si queremos convertirnos en un estado asequible, debemos abordar la crisis de asequibilidad en el presupuesto estatal definitivo”, acotó Finkel. “El actual proceso de fijación de tarifas no protege adecuadamente a los hogares residenciales. Creemos firmemente que incorporar estas propuestas en el presupuesto final brindaría un alivio inmediato y promovería un proceso regulatorio más transparente, responsable y equitativo.

Laurie Wheelock, directora ejecutiva de PULP (Proyecto de Ley de Servicios Públicos) se sumó al llamado y advirtió que es urgente que el estado impulse medidas de alivio en el presupuesto estatal para el próximo año fiscal para poder responder a las necesidades de las comunidades afectadas por los altos costos en los servicios de electricidad.

“Demasiados hogares luchan por mantenerse al día con sus facturas de servicios públicos y, lamentablemente, el problema sigue creciendo”, dijo la líder de PULP. “Estas propuestas combinan un alivio financiero inmediato con reformas estructurales a largo plazo en el proceso de fijación de tarifas, con el fin de garantizar que este sea más transparente, responsable y receptivo a las necesidades de los clientes residenciales. El presupuesto estatal definitivo debe brindar un alivio real”.

Para la Oficina independiente de defensa del consumidor de servicios públicos, solicitan $2.1 millones de dólares y para el programa de financiación para intervinientes $1 millón de dólares. En cuanto a programas que reduzcan las facturas de energía, el monto que piden es $200 millones de dólares y para la iniciativa EmPower+ la misma cantidad, a fin de ampliar el acceso y reducir los costos para los hogares de ingresos bajos y moderados.

“El año pasado, en promedio, a 34,000 hogares de Nueva York se les interrumpieron los servicios públicos cada mes debido a la falta de pago. Solo Con Edison reportó cerca de 13,000 desconexiones en enero“, concluyó la misiva. “Una encuesta realizada en 2026 por la AARP entre neoyorquinos de 50 años o más pone de relieve las consecuencias reales de estos costos. Muchos hogares informaron que están sacrificando necesidades básicas para mantener el suministro eléctrico o la calefacción”.

Efectos de los altos costos de servicios públicos en datos