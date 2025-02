Más de 500,000 clientes deben y Con Ed quiere subir las tarifas; gobernadora de Nueva York critica altos salarios

Con Edison (ConEd) está pidiendo a los legisladores estatales aumentos de las tarifas de electricidad y gas para los residentes de la ciudad de Nueva York y Westchester, pero la gobernadora Kathy Hochul solicitó a la Comisión de Servicio Público (DPS) del estado que rechace la propuesta y dijo que iniciará una investigación sobre los salarios en la empresa de servicios públicos.

La semana pasada la empresa anunció que estaba pidiendo permiso a los reguladores estatales para aumentar las facturas de electricidad en un promedio de 11.4% y las de gas 13.3% a partir del 1 de enero de 2026. ConEd vende electricidad en la mayor parte del condado Westchester y en toda la ciudad de Nueva York, excepto en una pequeña parte de Queens. Además surte gas en Manhattan y El Bronx.

La gobernadora dijo que la propuesta de aumento afectará especialmente a las personas mayores. Según la AARP (American Association of Retired Persons), grupo que rastrea los precios de los servicios públicos, actualmente ya hay 500,000 clientes de ConEd que llevan 60 días o más de retraso en el pago de sus facturas de electricidad.

“Aquí tengo una carta que le estoy enviando al presidente y director ejecutivo del DPS, Rory Christian, que voy a firmar ahora mismo y que expresa mi firme objeción a lo que están proponiendo hacer a los neoyorquinos en este momento en que simplemente no tienen el dinero para pagar estas facturas“, dijo ayer Hochul.

Aunque ConEd dice que escucha las preocupaciones de los clientes, también dijo que tiene la responsabilidad de proporcionar energía fiable. Sin embargo, la gobernadora replicó que la empresa de servicios públicos no debería aumentar los costos a los neoyorquinos mientras sigue pagando salarios elevados, y abrió una auditoría de la compensación de la gerencia. El director ejecutivo y el director financiero tienen pagos base de más de $1,3 millones y $810,000 dólares al año, respectivamente, según los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Para defender los mandatos de energía limpia del estado, la gobernadora dice que si los aumentos de impuestos a la propiedad para ConEd son el verdadero impulsor de los posibles aumentos de tarifas, vale la pena tener una conversación al respecto.

Al comienzo de 2022 los neoyorquinos fueron sorprendidos con aumentos de hasta 300% en las facturas eléctricas, en medio de la inflación histórica nacional. En ese momento un vocero de Con Edison confirmó que el alza global en el costo del gas natural en la generación de electricidad estaba impactando el precio de su servicio. Luego hubo otro incremento en agosto de 2023. Desde entonces los intentos de nuevas alzas en 2024 y 2025 fueron cancelados.

El alto costo de las facturas de los servicios públicos ha llevado incluso a un propietario de la ciudad de Nueva York a volver al gasóleo para calefacción doméstica para reducir sus facturas y las de sus inquilinos, comentó ABC News.

Se trata del fontanero John Norton, quien instaló calderas murales de gran eficiencia en tres edificios de apartamentos que su familia posee en Queens. Durante varios años, fue fantástico para su bolsillo y para el medio ambiente. El consumo de gas se redujo a la mitad y los inquilinos consiguieron toda el agua caliente que necesitaban. Pero dice que el cambio al gas y la decisión de volverse ecológico ahora han resultado paralizantes.

Uno de sus edificios consumió sólo $149 dólares de gas, pero ConEd le cobró más de $450 dólares por entregar el gas. Eso es tres veces más por el servicio, multiplicado por los tres edificios de Norton. Además de eso, le están imponiendo otra multa de $600 dólares por cada mes que se retrasa.

Norton, que no puede pagar sus facturas de ConEd, va a quitar las calderas de gas que funcionan perfectamente y volver a las de petróleo. Ha encontrado un modelo de eficiencia energética que le permitirá escapar de las elevadas tarifas de servicio de ConEd.

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, parientes o la comunidad, alertó en marzo de 2024 un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio de SmartAsset reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia promedio debe ganar más de $300,000 dólares anuales para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.