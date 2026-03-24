Real Madrid habría hecho un mal diagnóstico de la lesión de Mbappé tras examinar la rodilla equivocada

Un día después de que el atacante del Real Madrid, Kylian Mbappé asegurara en un acto que estaba al 100% de la rodilla, en Francia sale a la luz algo que sería un escándalo.

Según ha desvelado el periodista Daniel Riolo en el programa ‘After Foot’ de RMC, el club blanco habría cometido un error de diagnóstico tan grave que obligó al futbolista a buscar una segunda opinión en París para tratar su dolencia.

Riolo cuenta que el jugador del Real Madrid cogió un cabreo enorme. “Tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado”, explicó el periodista.

El especialista francés que consultó Mbappé, Bertrand Sonnery-Cottet, constató que “en Madrid habían trabajado mal” y propuso un protocolo en el que fortalecer la zona y eso ha permitido su recuperación y no pasar por quirófano.

🚨 Les infos de @danielriolo sur la blessure de Mbappé au genou gauche.



"La boulette est tellement énorme qu'il se dit, dans les "milieux autorisés", que le Real aurait ausculté le mauvais genou" pic.twitter.com/oeXrBhKKjU — After Foot RMC (@AfterRMC) March 23, 2026

“Auscultaron la rodilla equivocada” reveló el periodista

No se queda ahí la situación, sino que explica algo todavía más sorprendente. “Lo que se dice en los ‘círculos autorizados’ es que el error fue absolutamente enorme. Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada”, afirmó, cuestionando la profesionalidad del club.

“Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé”, añadió.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y The Athletic añade datos a lo explicado por Riolo. Según el medio estadounidense, tras equivocarse de rodilla al practicarle la resonancia magnética, Mbappé jugó tres partidos más, antes de percatarse del error médico y someterle en la correcta, a finales de diciembre. Fue entonces cuando el Real Madrid emitió el comunicado anunciando su lesión.

Fue ‘Kiki’ quien habló de su viaje a París, con el que acabó feliz: “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París”, declaró el jugador durante un acto publicitario.

El delantero admitió su preocupación inicial: “No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse”.

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