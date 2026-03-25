Alcaldía recuperó $1,8 millones en salarios de trabajadores de comida rápida en Nueva York y demandó a cadena Dunkin’

Zohran Mamdani anunció que su administración había recuperado “casi $2 millones de dólares en restitución para los trabajadores -en su mayoría empleados de comida rápida-, beneficiando a más de 800 personas en toda la ciudad de Nueva York”, además de una nueva demanda contra un franquiciado de Dunkin’ en Staten Island.

El alcalde y su comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Sam Levine, informaron en una transmisión en vivo que las medidas de cumplimiento incluyen una demanda contra QSR Management LLC, un franquiciado de Dunkin’ que opera 21 establecimientos en Staten Island, bajo la acusación de haber infringido la Ley de Semana Laboral Justa y la Ley de Tiempo Libre Protegido de la ciudad, afectando a cerca de 1,000 trabajadores.

De acuerdo con esa ley, los trabajadores deben recibir un horario semanal regular y predecible, un pago extra por los cambios de horario, prioridad para trabajar más horas y protección laboral frente a los despidos ilegales, la suspensión de empleo o la reducción de horas.

Asimismo, anunciaron acuerdos extrajudiciales con Salz Management LLC -un franquiciado de Dunkin’ y Taco Bell- y con Theory LLC, empresa minorista de moda, destacó un comunicado de la alcaldía de Nueva York.

Según ello, Salz Management abonará más de $1,5 millones de dólares en concepto de restitución a más de 760 trabajadores, además de pagar otros $155,000 en sanciones civiles y costos procesales. Por su parte, Theory pagará más de $277,000 a más de 60 trabajadores, así como más de $21,000 dólares en sanciones y costos. La alcaldía precisó que estos casos involucran a un total de más de 830 trabajadores y suman más de $1,8 millones en restitución, destacó amNY.com.

Algunos de los trabajadores afectados por estos acuerdos recibirían sumas superiores a los $10,000 dólares. El alcalde Mamdani aclaró que los 830 trabajadores beneficiarios de los pagos recibirían cheques “cuyos montos oscilan desde un mínimo de $50 dólares”, mientras que “aquellos a quienes se les vulneraron un mayor número de derechos y protecciones… recibirán alrededor de $13,000. El objetivo final no son los juicios. El objetivo final aquí es el cumplimiento. Y si hacen falta juicios para lograr el cumplimiento, estamos dispuestos a hacerlo», añadió.

Levine recordó las protecciones contempladas en la Ley de Semana Laboral Justa, incluidas las normas referentes a los denominados turnos “clopening” (cierre y apertura inmediata), situación en la que un trabajador termina su turno tarde en la noche y debe reincorporarse temprano a la mañana siguiente. “Las cadenas de comida rápida no pueden andar cambiando los horarios de los trabajadores de una semana a otra”, afirmó el comisionado. “Deben ofrecer a las personas horarios estables. Si desean modificar los horarios de los empleados de comida rápida, tienen la obligación de notificarlo con 14 días de antelación”.

“Si el DCWP observa que usted infringe la ley, no dudaremos en llevarlo ante los tribunales, especialmente cuando se trate de infractores reincidentes”, declaró Levine en un comunicado previo. “El cumplimiento no es opcional”.

En un caso similar, a principios de este mes Artemio Fuerte, contratista en New Rochelle (NY), fue arrestado nuevamente y acusado otra vez de delitos graves por presuntamente robar más de $50,000 dólares en salarios a sus trabajadores. En febrero unos esposos latinos se declararon culpables en Queens (NYC) de no pagar los salarios de sus trabajadores en dos empresas de limpieza, por lo que se les ordenó ​​restituir a 30 víctimas un total de más de $28,000 dólares.

Si usted ha sido víctima de robo de salario revise la página del Departamento de Trabajo (DOL) del estado Nueva York o llame a los números (518) 457-9000 y (888) 4-NYSDOL (888-469-7365). En el caso de NYC, puede comunicarse con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP).