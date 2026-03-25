Alejandro Magno se une al programa “Despierta América”

El pasado lunes 23 de marzo, se confirmó que el astrólogo Alejandro Magno pasará a ser parte del programa de televisión “Despierta América”. Su aparición en el programa será de una vez a la semana, para así brindar al público predicciones e información astrológica.

Su segmento semanal en el programa matutino de Univision se llamará “El horóscopo de las Américas”.

Este anuncio fue dado durante el programa del lunes pasado, y quien le dio la bienvenida fue el presentador venezolano Raúl González, quien dijo: “Quiero que sepan, y atención porque sé que se ha convertido en uno de los favoritos aquí en ¿Despierta América’ cada vez que viene, ya forma parte de la familia. Nosotros estamos felices de recibirte en esta que ahora es tu casa”.

Hay que recordar que en los últimos meses, “Despierta América” ha sido presentado por González junto con Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y Jomari Goyso.

El astrólogo puertorriqueño ya ha participado en varios programas de Univision, pero su presencia en “Despierta América” ahora será fija. Emocionado por su nueva etapa profesional, Alejandro Magno escribió en su cuenta de Instagram: “Los sueños no se cumplen por casualidad, se cumplen porque el alma los pidió, porque Dios los escribió en tu destino y porque tuviste la valentía de no rendirte cuando todo parecía difícil. Hoy agradece, incluso lo que no entiendes, porque muchas veces las bendiciones llegan disfrazadas de pruebas. No dejes de soñar, no dejes de creer, porque cuando una persona camina con fe, con propósito y con luz en el corazón, el universo entero se mueve para abrirle caminos”.

¿Quién es el astrólogo Alejandro Magno?

Durante los últimos años, Alejandro Magno ha tenido presencia en redes sociales y en programas de televisión hispanos, haciendo eco de sus conocimientos como astrólogo, vidente y guía espiritual. Nació en Bayamón, Puerto Rico, y se sabe que su familia siempre ha estado relacionada con lo místico y espiritual.

Según algunos reportes, destaca por su análisis comparativo de la carta natal y es Reiki Master, lo que quiere decir que es un practicante de terapia energética japonesa y que ha alcanzado el nivel más alto en ella. Como maestro, está capacitado no solo para canalizar la energía para la sanación física, mental y espiritual, sino también para iniciar y enseñar a otros a utilizar el Reik.

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