Cupones SNAP: verificación en línea ya es obligatoria en algunos estados y afecta a adultos mayores

El proceso para mantener los beneficios del programa SNAP en 2026 se ha vuelto más complejo, con nuevos requisitos y un cambio acelerado hacia sistemas digitales que están generando dificultades, especialmente entre adultos mayores.

La recertificación de SNAP, que debe realizarse cada 6 a 12 meses dependiendo del caso, exige que los beneficiarios demuestren que siguen cumpliendo con los requisitos del programa.

Esto incluye comprobar ingresos, tamaño del hogar, gastos e incluso, en algunos casos, el estatus laboral.

No cumplir con este proceso o hacerlo fuera de tiempo puede provocar retrasos o la cancelación total de los apoyos.

En 2026, este procedimiento enfrenta cambios importantes.

Muchos estados están migrando hacia plataformas en línea para agilizar el proceso y reducir costos administrativos.

En lugar de enviar documentos por correo o asistir a entrevistas presenciales, ahora se pide a los usuarios subir archivos a portales digitales.

Aunque esta medida busca eficiencia, también plantea nuevos retos.

Este modelo supone que los beneficiarios tienen acceso a internet y conocimientos básicos de tecnología, lo que no siempre ocurre, especialmente entre personas mayores de 60 años.

En algunos casos, aún se permiten entrevistas telefónicas, pero la tendencia apunta a que lo digital sea la norma.

A esto se suman reglas federales más estrictas. Cambios recientes han ampliado los requisitos laborales hasta los 64 años, incorporando a más adultos en condiciones que antes no aplicaban.

Esto implica mayor documentación y revisiones más detalladas durante la recertificación.

El principal problema no es la elegibilidad, sino el acceso. Muchos adultos mayores enfrentan dificultades con contraseñas, carga de documentos o procesos de verificación de identidad. Incluso pequeños errores técnicos pueden retrasar solicitudes y provocar la interrupción de beneficios.

Organizaciones advierten que millones de personas podrían perder su apoyo no por dejar de cumplir los requisitos, sino por errores administrativos o fechas límite incumplidas.

Además, el envío de notificaciones digitales en lugar de cartas físicas ha provocado que algunos beneficiarios ni siquiera sepan que deben renovar su información.

El sistema también es estricto con los tiempos. Si no se completa la recertificación en la fecha establecida, los beneficios pueden suspenderse de inmediato.

Aunque existe la posibilidad de restablecerlos, el proceso puede tardar hasta 30 días, lo que representa un golpe directo para quienes dependen de este apoyo para comprar alimentos.

Ante este panorama, especialistas recomiendan anticiparse. Verificar la fecha de recertificación, reunir documentos con anticipación y buscar apoyo en centros comunitarios o programas locales puede marcar la diferencia.

Para quienes tienen dificultades con plataformas digitales, es clave preguntar por alternativas como atención telefónica o presencial.

En un entorno con más controles y menos margen de error, mantenerse informado y actuar con anticipación se ha vuelto fundamental para no perder este beneficio.

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