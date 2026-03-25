¿El estrés puede dañar tus riñones? Expertos lo aclaran

El estrés es una reacción física y/o psicológica que proviene de la liberación hormonal de cortisol, y aunque muchos lo perciben como “un enemigo del cuerpo”, también es un mecanismo necesario para enfrentar desafíos diarios. El problema radica en los niveles altos o incontrolables que, además de crear inestabilidad emocional, también puede afectar tu salud física, incluyendo los riñones.

De acuerdo con la National Kidney Foundation, cuando el estrés se vuelve crónico sí puede influir en el deterioro de la función renal, principalmente por su impacto en el sistema cardiovascular y el metabolismo.

Al enfrentar una situación estresante, el organismo activa el mecanismo conocido como “lucha o huida”. Este proceso provoca cambios inmediatos como aumento del ritmo cardíaco, elevación de la presión arterial, respiración acelerada y liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina.

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Cómo el estrés puede dañar tus riñones

Los riñones son especialmente sensibles a los cambios en la presión arterial y en la circulación sanguínea. Por eso, uno de los principales riesgos del estrés prolongado es el desarrollo de hipertensión.

La presión arterial elevada daña los vasos sanguíneos que permiten a los riñones filtrar desechos de la sangre. Con el tiempo, esta sobrecarga puede reducir su capacidad de funcionamiento.

Además, el estrés también puede elevar los niveles de azúcar en la sangre. Esto es especialmente preocupante en personas con diabetes, ya que esta condición es una de las principales causas de enfermedad renal.

Pero más allá de la hipertensión y la diabetes, los expertos señalan otros mecanismos por los cuales el estrés puede afectar la salud renal:

Formación de cálculos renales: el desequilibrio en el organismo puede favorecer la aparición de piedras en los riñones.

el desequilibrio en el organismo puede favorecer la aparición de piedras en los riñones. Desequilibrios hormonales: el exceso de cortisol y adrenalina puede afectar el funcionamiento del sistema de filtración.

el exceso de cortisol y adrenalina puede afectar el funcionamiento del sistema de filtración. Fibrosis renal: el estrés crónico se ha relacionado con la formación de tejido cicatricial que reduce progresivamente la función renal.

Estos factores combinados aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades renales a largo plazo.

Las personas que ya padecen hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares tienen un riesgo más alto de sufrir daño renal si no controlan el estrés. Asimismo, quienes luchan contra una enfermedad renal pueden experimentar complicaciones adicionales si el estrés no se maneja adecuadamente.

Qué hacer para proteger tus riñones del estrés

Aunque eliminar el estrés por completo no es posible, sí existen estrategias para reducir su impacto en el organismo. La National Kidney Foundation recomienda adoptar hábitos que favorezcan el equilibrio físico y mental.

Entre las medidas más efectivas están:

Mantener una alimentación saludable, baja en sodio, grasas y azúcares

Realizar actividad física de forma regular

Dormir lo suficiente y respetar horarios de descanso

Practicar técnicas de relajación como meditación o yoga

Hablar con personas de confianza o profesionales de la salud

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