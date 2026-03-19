Qué le pasa a tus riñones cuando aguantas las ganas de orinar: médico lo explica

Aunque aguantarse las ganas de orinar es una situación cotidiana, ya sea por falta de tiempo, por no tener un baño cerca o por simple mal hábito, muchas personas no piensan en las consecuencias reales. Cuando se convierte en costumbre puede afectar el funcionamiento del sistema urinario, incluyendo los riñones.

El doctor Miguel Franco, nefrólogo que ejerce su profesión desde Paraguay para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, advierte que retener la orina de manera constante puede generar complicaciones que van desde molestias leves hasta problemas más serios en los riñones y la vejiga.

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Qué ocurre en la vejiga y los riñones cuando retienes la orina

La vejiga es un órgano diseñado para almacenar la orina hasta cierto límite. Cuando se llena, envía señales al cerebro para indicar que es momento de vaciarla.

Si este proceso se interrumpe repetidamente, la vejiga comienza a adaptarse a esa presión constante. Con el tiempo, puede debilitarse o perder parte de su capacidad para contraerse correctamente. Esto puede derivar en dificultades para vaciarla por completo o en una sensación constante de querer orinar.

Aunque el impacto inicial se produce en la vejiga, los riñones también pueden verse afectados. Según explica el doctor Miguel Franco, retener la orina con frecuencia puede favorecer la formación de cálculos renales.

Esto ocurre porque los desechos que el cuerpo intenta eliminar permanecen más tiempo en el sistema urinario, lo que facilita la acumulación de minerales. Con el tiempo, estos pueden cristalizarse y formar piedras en los riñones, generando dolor y posibles complicaciones.

Otros problemas urinarios por aguantar las ganas de orinar

Otro de los riesgos más comunes es el desarrollo de infecciones urinarias. Al no vaciar la vejiga a tiempo, las bacterias tienen más oportunidades de multiplicarse.

Además, pueden aparecer otros problemas como:

Incontinencia urinaria, que provoca escapes involuntarios

Dificultad para vaciar la vejiga completamente

Necesidad de orinar con mayor frecuencia, pero en pequeñas cantidades

Estos síntomas indican que el sistema urinario está bajo estrés y no está funcionando de manera óptima.

Un hábito que conviene corregir

Más allá de la incomodidad, aguantar las ganas de orinar de manera frecuente puede afectar la salud a largo plazo. Mantener una rutina adecuada, hidratarse correctamente y acudir al baño cuando el cuerpo lo indica son medidas clave para cuidar los riñones y la vejiga.

Adoptar estos hábitos no solo previene enfermedades, sino que también contribuye al buen funcionamiento del sistema urinario en general.

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