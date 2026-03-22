Paapa Essiedu admite que interpretar a Snape en la serie de “Harry Potter” es un reto

En una reciente entrevista, el actor Paapa Essiedu habló sobre los insultos y amenazas que recibió tras el anuncio de su incorporación a la serie de “Harry Potter”. Las críticas vinieron por el personaje que tendrá que interpretar, uno de los más queridos por los fanáticos de la adaptación cinematográfica original.

“Me han dicho: ‘Renuncia o te mato’”, dijo Essiedu durante una entrevista con “The Times UK”. En la misma conversación admite que sabe que interpretar a Snape es un desafío significativo en su carrera como actor y agrega: “Tendré 45 años cuando termine y sé que mi vida va a cambiar radicalmente, pero tengo que aceptarlo. Podría tener hijos para cuando termine”.

Aunque está enfocado en el proyecto, no niega que los malos comentarios, en su mayoría racistas, le afecten. “La realidad es que si miro Instagram veo a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a matar’. Así que, aunque estoy bastante seguro de que no me van a asesinar. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo. Mucha gente arriesga su vida en su trabajo. Interpreto a un mago en ‘Harry Potter’, y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente”.

En la adaptación cinematográfica original de la exitosa historia creada por J. K. Rowling, el personaje de Severus Snape es interpretado por Alan Rickman, quien falleció el 14 de enero de 2016.

Alan Rickman interpretó a Snape en la adaptación cinematográfica, y ahora Paapa Essiedu se encargará del personaje para televisión. Crédito: AP

¿Por qué Paapa Essiedu tendrá 45 años al terminar el proyecto?

El actor Paapa Essiedu tiene actualmente 35 años y, aunque sí ha participado en otras series de televisión, ha enfocado su carrera en el teatro. Ahora, su incorporación a la serie de “Harry Potter” se ha convertido en uno de sus proyectos profesionales más significativos.

La adaptación cinematográfica, protagonizada por Daniel Radcliffe, tuvo un total de ocho películas, las cuales se estrenaron entre el 2001 y el 2011. Ahora, HBO también apuesta a que esta serie será un proyecto de 10 años y dedicará una temporada a cada libro escrito por J. K. Rowling.

Aunque no se ha dado una fecha oficial, se espera que la primera temporada de la serie estrene entre finales del 2026 e inicios del 2027. Se sabe que el rodaje comenzó el año pasado.

Los tres personajes principales, Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, serán interpretados Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, respectivamente.

Por otro lado, el guion y dirección de la serie estará a cargo de estrellas de HBO. Por ejemplo, la showrunner y escritora principal será Francesca Gardiner, conocida por ser guionista de la exitosa serie “Succession” y de “His Dark Materials”.

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