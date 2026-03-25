Esquiador Kai Smart, hijo de la leyenda John Smart, murió tras ser sepultado por una avalancha en Japón

El esquiador Kai Smart, hijo del atleta olímpico canadiense John Smart, murió a los 23 años tras ser sepultado por una avalancha en Japón y sufrir una grave falta de oxígeno que lo dejó en coma.

El padre de Kai, quien es miembro del Salón de la Fama del Esquí de Canadá, dio a conocer la noticia sobre la muerte el pasado martes a través de Instagram.

La promesa del esquí tenía varios días hospitalizado y en coma luchando contra el estado crítico en el que se encontraba. “Estamos más que desconsolados, y no hay palabras para describir el dolor que sentimos al perderlo tan joven”, expresó John el martes.

De acuerdo con Smart padre, al joven de 23 años lo trasladaron desde Japón en un avión ambulancia hasta el Hospital General de Vancouver el pasado jueves 19 de marzo.

Tras su llegada al hospital, se le realizaron más pruebas. Sin embargo, su padre confirmó que “la grave falta de oxígeno que sufrió durante la avalancha destruyó cualquier posibilidad de recuperación”, detalló.

Kai Smart recibió el último adiós de los suyos el pasado martes por la noche. La familia decidió que no habrá un funeral formal, sino que se llevará a cabo una pequeña celebración en su honor. John también reveló que los órganos de su hijo fueron donados y lograron salvar cuatro vidas.

La avalancha que sufrió Kai Smart en Japón

Kai se encontraba esquiando en Japón a inicios de marzo de 2026. Una avalancha lo sepultó durante varios minutos, provocándole una falta grave de oxígeno.

Fue rescatado y trasladado inicialmente a un hospital en Japón. El pasado 19 de marzo fue llevado en ambulancia aérea al Vancouver General Hospital en Canadá.

Los médicos confirmaron que el daño neurológico era irreversible. Kai era una especie de espíritu libre que se dedicaba a otras disciplinas como el surf, el kitesurf, la escalada y el cine.

De hecho, acababa de terminar su primera película de esquí titulada “Tien Shan Dream”. Era originario de Whistler, Canadá, y graduado de la Universidad de Columbia Británica en 2025.



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