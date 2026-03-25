FedEx ofrecerá entregas el mismo día para competir con Amazon

FedEx anunció un nuevo servicio de entregas el mismo día en Estados Unidos, en una estrategia para acelerar sus tiempos de envío y competir directamente con gigantes como Amazon y Walmart, que han intensificado sus opciones de entrega rápida.

La compañía informó que esta nueva modalidad se implementará en colaboración con la empresa logística OneRail, lo que permitirá a los clientes elegir entre entregas en un plazo de dos horas o recibir sus paquetes antes de que termine el día, al momento de finalizar su compra.

Una vez realizada la orden, FedEx se encargará de asignar el envío a proveedores dentro de su red nacional, además de ofrecer seguimiento en tiempo real.

El servicio no se limitará a paquetes pequeños. Según la empresa, también incluirá envíos de gran tamaño, productos voluminosos o entregas especializadas, ampliando así el alcance de esta opción para distintos tipos de clientes y necesidades.

Hasta el momento, FedEx no ha detallado la fecha exacta de lanzamiento ni las ciudades donde estará disponible inicialmente.

Tampoco OneRail, con sede en Orlando, Florida, ha dado más detalles, aunque en su sitio web señala que utiliza inteligencia artificial para optimizar rutas y procesos logísticos. Entre sus clientes destacan empresas como Lowe’s y PepsiCo.

Este movimiento ocurre en medio de una fuerte competencia en el sector. Amazon, por ejemplo, anunció recientemente entregas aún más rápidas, incluyendo opciones de una y tres horas, siendo esta última ya disponible en miles de ciudades en Estados Unidos.

Por su parte, Walmart ha ampliado progresivamente sus servicios para incluir entregas durante todo el día, incluso en horarios tempranos por la mañana y hasta la noche.

Con esta iniciativa, FedEx busca posicionarse en el mercado de entregas ultrarrápidas, donde la velocidad se ha convertido en un factor clave para atraer y retener clientes.

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