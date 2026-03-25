¿Habrá un cheque de estímulo de $600 o un reembolso de aranceles de $2,000 en 2026?

La posibilidad de nuevos pagos para los estadounidenses en 2026 ha generado dudas, especialmente tras propuestas relacionadas con reembolsos de aranceles y cheques de estímulo. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada oficialmente.

El debate surge luego de que una propuesta impulsada por el presidente Donald Trump sobre un ‘dividendo de aranceles’ quedara en el aire tras una decisión de la Corte Suprema emitida el mes pasado, que declaró ilegales los aranceles aplicados previamente.

Como consecuencia, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, deberá gestionar devoluciones por aproximadamente $166,000 millones a más de 333,000 importadores que pagaron estos cargos.

A raíz de esta situación, algunos líderes demócratas, como la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey; el gobernador de California, Gavin Newsom; y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, han exigido que estos recursos también beneficien a los hogares, argumentando que los consumidores absorbieron el aumento de precios derivado de los aranceles.

Estas demandas coinciden con una promesa previa de Trump, quien planteó la idea de entregar pagos de hasta $2,000 a personas de ingresos medios y bajos utilizando ingresos generados por aranceles.

Según el propio mandatario, estos recursos provendrían de cientos de millones de dólares recaudados.

En paralelo, el senador republicano Josh Hawley presentó en julio de 2025 la iniciativa denominada American Worker Rebate Act of 2025, que propone enviar cheques de entre $600 y $2,400 a familias estadounidenses financiados con ingresos arancelarios.

No obstante, ni esta propuesta ni el plan de Trump han sido aprobados por el Congreso.

Pese a la circulación de rumores sobre un posible cuarto cheque de estímulo, no existe confirmación oficial por parte del Congreso ni del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), por lo que expertos advierten que esta información debe tomarse con cautela ante el riesgo de desinformación o fraudes.

Además, la viabilidad de cualquier pago relacionado con aranceles se ha complicado aún más tras el fallo judicial del 20 de febrero, que dejó en duda la base de esos ingresos.

En respuesta, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles globales bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar tarifas de hasta 15% durante un periodo máximo de 150 días para enfrentar déficits comerciales.

Actualmente, el proceso para definir cómo se distribuirían los reembolsos de aranceles sigue en manos del Tribunal de Comercio Internacional, sin claridad sobre quiénes serían los beneficiarios ni cuándo podrían recibir algún pago.

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