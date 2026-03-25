ICE en aeropuertos: ¿ayuda o riesgo para los viajeros indocumentados?



Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido enviados a varios aeropuertos de Estados Unidos para tratar de aliviar las largas filas causadas por la escasez de personal durante el cierre parcial del gobierno.



El gobierno federal ha dado poca información sobre cuáles serán las funciones específicas de los agentes migratorios en las terminales. Aunque se han visto miembros del ICE junto a filas y puntos de control de seguridad desde el lunes, hasta ahora no han inspeccionado a pasajeros ni realizado revisiones de seguridad.



El presidente Donald Trump calificó a los aeropuertos como “terreno fértil” para operaciones migratorias, pero afirmó que los agentes del ICE solo están allí para ayudar a mitigar los retrasos causados por la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Capacitación y funciones del ICE

Expertos señalan que los agentes del ICE no están capacitados para tareas de seguridad aérea como revisar equipaje o operar equipos de rayos X. Keith Jeffries, exjefe de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, explicó que los agentes de la TSA reciben entrenamiento especializado prolongado que no es reemplazable de inmediato por personal migratorio.



Destacaron que agentes del ICE tienen formación en áreas como uso de armas y procedimientos de detención, y se especializan en investigaciones penales o deportaciones, pero no en procedimientos de seguridad aeroportuaria.

Qué dijeron Trump y legisladores

Trump afirmó que la presencia del ICE en aeropuertos no tiene como objetivo realizar arrestos de inmigrantes, aunque reconoció que podría ocurrir, y describió los aeropuertos como lugares útiles para las operaciones de inmigración.



También se refirió al uso de pasamontañas y mascarillas por parte de los agentes del ICE. Trump dijo que apoya el uso de cubiertas faciales cuando se arresta a “criminales peligrosos”, pero indicó que preferiría que no usaran mascarillas mientras ayudan con las filas en los aeropuertos.

Preocupaciones sobre riesgo para indocumentados

La presencia del ICE en aeropuertos ha generado inquietud entre legisladores demócratas, que han exigido reformas y han vinculado el despliegue con el debate sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre las preocupaciones de los demócratas está el posible impacto en viajeros indocumentados, quienes podrían sentirse vulnerables ante la presencia de agentes especializados en inmigración, aunque hasta ahora no se han reportado inspecciones ni detenciones relacionadas con la llegada de pasajeros.



Analistas del sector de viajes han señalado que la medida podría atraer manifestantes y tensiones en las terminales, y que la solución a las demoras pasa por resolver el cierre del gobierno para restaurar la dotación completa de personal de la TSA.



Mientras tanto, la discusión sobre el despliegue del ICE, el uso de mascarillas y la seguridad en aeropuertos continúa en medio de la polémica por las políticas migratorias del gobierno y las exigencias del Congreso para financiar al DHS y la TSA.

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