Cómo inscribirse en TSA PreCheck y CLEAR+: guía paso a paso para evitar filas en aeropuertos de EE.UU.

Las largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos, agravadas por la escasez de personal de seguridad, han llevado a miles de viajeros a buscar alternativas para agilizar su paso por los controles. Programas como TSA PreCheck y CLEAR se han convertido en herramientas clave para reducir tiempos de espera, especialmente en momentos de alta demanda o crisis operativa.

Ambos servicios permiten acelerar el proceso de seguridad, pero funcionan de manera distinta y requieren procesos de inscripción específicos. A continuación, una guía completa para entender cómo darte de alta en cada uno y cuál podría convenirte más.

¿Qué es TSA PreCheck y cómo funciona?

El programa TSA PreCheck, gestionado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), está diseñado para ofrecer una experiencia de seguridad más rápida y sencilla. Los pasajeros aprobados pueden acceder a carriles exclusivos donde no necesitan quitarse los zapatos, cinturones ni sacar dispositivos electrónicos de sus maletas.

Este beneficio es especialmente útil en aeropuertos con alta afluencia, donde las filas estándar pueden superar varias horas en momentos críticos.

Paso a paso: cómo solicitar TSA PreCheck

El proceso de inscripción en TSA PreCheck requiere varios pasos y puede tardar semanas o incluso meses, dependiendo de la disponibilidad de citas.

1) Completar la solicitud en línea. El primer paso es llenar un formulario con información personal básica, a través del sitio oficial del programa.

2) Pagar la tarifa de inscripción. El costo aproximado es de $80 dólares por 5 años de membresía.

3) Programar una entrevista presencial. Los solicitantes deben acudir a un centro autorizado para verificar su identidad. Durante esta cita se toman huellas digitales y una fotografía.

4) Superar una verificación de antecedentes. La TSA realiza un análisis de seguridad antes de aprobar la solicitud.

5) Recibir el Known Traveler Number (KTN). Una vez aprobado, el usuario obtiene un número único que debe agregar a sus reservas de vuelo. Esto permitirá que aparezca el distintivo TSA PreCheck en el pase de abordar.

Aunque el proceso puede parecer largo, es una inversión útil para quienes viajan con frecuencia dentro de EE.UU.

En estos momentos de cierre parcial del gobierno, cualquiera de los programas te serán más que útiles para tus próximos vuelos. (Foto: Stephanie Scarbrough/AP)

¿Qué es CLEAR+ y por qué es diferente?

A diferencia de TSA PreCheck, CLEAR+ no reemplaza el control de seguridad, sino que acelera el proceso de verificación de identidad. Utiliza tecnología biométrica, como reconocimiento facial o escaneo de iris, para permitir que los pasajeros eviten la revisión de documentos y pasen directamente a la inspección física.

Esto significa que incluso en aeropuertos con filas extensas, los usuarios de CLEAR+ pueden avanzar más rápido hasta el punto de revisión.

Cómo registrarse en CLEAR+

El proceso para unirse a CLEAR+ es más rápido y flexible que el de TSA PreCheck.

1) Registro en línea o en el aeropuerto. Puedes iniciar el proceso desde casa o directamente en una terminal aérea.

2) Presentar una identificación oficial. Se requiere un documento válido emitido por el gobierno.

3) Captura de datos biométricos. En el aeropuerto, el sistema registra huellas digitales, iris o rostro del usuario.

4) Activación inmediata. En la mayoría de los casos, el registro se completa en menos de cinco minutos y el usuario puede utilizar el servicio de inmediato.

El costo anual de CLEAR+ es de $209, con opciones para añadir familiares por un precio adicional.

Diferencias clave entre TSA PreCheck y CLEAR+

Aunque ambos programas buscan reducir tiempos de espera, cumplen funciones distintas y pueden incluso complementarse:

* TSA PreCheck acelera el proceso de inspección de seguridad.

* CLEAR+ agiliza la verificación de identidad antes de la inspección.

Muchos viajeros frecuentes optan por tener ambos servicios, ya que combinados permiten atravesar todo el proceso de seguridad de forma significativamente más rápida.

Además, CLEAR+ ofrece promociones que incluyen TSA PreCheck sin costo adicional si se solicita dentro de un periodo determinado tras la inscripción.

¿Cuál conviene más?

La elección entre TSA PreCheck y CLEAR+ depende del tipo de viajero:

* Para quienes vuelan ocasionalmente, CLEAR+ puede ser más conveniente por su activación inmediata.

* Para viajeros frecuentes, TSA PreCheck ofrece beneficios más consistentes a lo largo del tiempo.

* Para quienes buscan la máxima rapidez, combinar ambos servicios es la mejor opción.

Un recurso cada vez más necesario

En un contexto donde los aeropuertos enfrentan desafíos operativos, como falta de personal o alta demanda, estos programas han dejado de ser un lujo para convertirse en una herramienta práctica.

Las largas filas ya no son un problema aislado, y situaciones como cierres gubernamentales o temporadas altas pueden afectar seriamente la experiencia de viaje. Por ello, cada vez más pasajeros optan por invertir en soluciones que les permitan ahorrar tiempo y reducir el estrés.

Registrarse en TSA PreCheck o CLEAR+ no solo mejora la experiencia en el aeropuerto, sino que también ofrece mayor previsibilidad en un entorno cada vez más incierto. Para quienes viajan dentro de EE.UU., entender cómo funcionan y cómo inscribirse puede marcar la diferencia entre perder un vuelo o abordarlo sin contratiempos.

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