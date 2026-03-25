La NBA da el primer paso para llevar franquicias a Las Vegas y Seattle

El mapa de la NBA está a punto de transformarse. Tras años de especulaciones, la votación de hoy oficializa el interés de la liga por recuperar una plaza histórica y conquistar la nueva capital del entretenimiento deportivo en Estados Unidos.

“Esta votación refleja el interés de la junta en explorar una potencial expansión en mercados con una gran historia de apoyo al baloncesto”, declaró Adam Silver, subrayando que este es el primer paso administrativo concreto para que la expansión se materialice.

¿El regreso de los SuperSonics?

Para los aficionados en el estado de Washington, esta noticia representa el fin de una espera de casi 20 años. Seattle no ha tenido presencia en la NBA desde que los SuperSonics se mudaron a Oklahoma City tras la temporada 2007-2008. El regreso de una franquicia a la “Emerald City” no solo restauraría una de las identidades más icónicas de la liga, sino que aprovecharía una base de fans que ha demostrado su lealtad manteniendo vivo el legado del equipo durante casi dos décadas.

Las Vegas: La consolidación como meca deportiva

Por otro lado, Las Vegas se prepara para un debut que parece inevitable. La “Ciudad del Juego” ha pasado de ser un territorio prohibido para las ligas profesionales a convertirse en un imán de franquicias. Tras el éxito de los Golden Knights (NHL), la llegada de los Raiders (NFL) y el dominio de las Aces en la WNBA, la NBA es la pieza que falta en su rompecabezas deportivo.

Además, la ciudad está en la fase final para recibir a los Atléticos de la MLB, consolidando un ecosistema donde el turismo y el deporte de élite se retroalimentan de forma masiva.

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