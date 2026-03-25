Mujer salvada de abuso sexual por caminantes: crimen en auge en famoso Central Park de Nueva York

Lateef Caldwell, recluso en libertad condicional y sin hogar, al parecer intentó violar a una mujer en Central Park a plena luz del día, pero unos buenos samaritanos lo ahuyentaron y alertaron a la Policía de Nueva York, que procedió a arrestarlo.

La víctima de 45 años estaba ataviada con vestimenta musulmana tradicional y se encontraba sentada en un banco junto a un sendero peatonal cerca de la calle 109 Este y East Drive, cuando fue atacada alrededor de las 5:35 p.m. del lunes, precisaron los agentes.

Mientras el agresor la inmovilizaba contra el banco sin pronunciar palabra alguna, la mujer fue salvada por tres transeúntes que gritaron, logrando asustar al atacante y obligándolo a huir, tras lo cual lo persiguieron a través del parque. La policía luego arrestó a Caldwell, imputándole cargos por intento de violación y abuso sexual, informaron las autoridades.

La semana pasada otra mujer musulmana denunció haber sido golpeada en una estación del Metro en Brooklyn por un hombre que comenzó a despotricar sobre la guerra en Irán y sobre “terroristas deambulando” por la ciudad, dijeron fuentes policiales. Ese agresor no ha sido detenido.

No está claro si la religión también fue un factor en el ataque de la víctima en Central Park, por lo que el sospechoso no fue acusado de un delito de odio, y no se pudo determinar de inmediato si la posibilidad de presentar dicho cargo sigue bajo consideración, acotó Daily News. Al momento Caldwell residía en un albergue situado en Wards Island. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según los registros, Caldwell obtuvo la libertad condicional de una prisión estatal en abril de 2025, tras haber cumplido una condena de 25 meses por un intento de abuso sexual derivado de un ataque perpetrado en el East Village de Manhattan (NYC). La mujer de 23 años sufrió heridas leves.

Fue el más reciente incidente de grave violencia en Central Park. A mediados de este mes una joven fue acuchillada durante una pelea entre vendedoras de comida. A fines de febrero un hombre fue hallado muerto a plena luz del día en 65th St. Transverse Road cerca de Center Drive.

En junio un ciclista falleció tras colisionar con un peatón en el Central Park de Nueva York, caer y golpearse la cabeza. También ese mes un joven se salvó milagrosamente tras caerle un rayo cuando estaba disfrutando un picnic con amigos y se desató una tormenta.

En enero del año pasado un joven fue encontrado sin vida cerca de un escenario de conciertos en Central Park. En abril de 2024 un hombre de unos 40 años fue hallado muerto en la zona norte del parque, cerca de Harlem. En diciembre de 2023 también un cadáver fue localizado próximo a un área infantil en Central Park con cortes y heridas en el cuello y el torso.

En julio de 2022 la muerte de un joven indigente latino fue declarada homicidio casi 10 meses después de que su cadáver fuese hallado con una soga en el cuello en Central Park, dando la impresión inicial de que se había suicidado.

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