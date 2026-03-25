Retiran del mercado más de 25,000 cajas de pizzas y pan vendidos en Trader Joe’s, Meijer y más

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió, el pasado 23 de marzo, una clasificación Clase II para un retiro de más de 25,000 cajas de pizza y pan de la empresa Bakkavor. El motivo es un posible riesgo de material metálico en productos distribuidos en diez estados del país, incluyendo cadenas como Trader Joe’s y Meijer.

Se trata de un retiro de mercado (recall) voluntario gestionado por la propia empresa Bakkavor. Aunque el proceso inició el 19 de enero de 2026, la reciente clasificación de la FDA como Clase II indica que, si bien el riesgo de consecuencias graves para la salud es bajo, existe una probabilidad de incidentes adversos, por lo que es vital actuar con cautela.

Cómo identificar el producto retirado del mercado

La empresa detectó la presencia de fragmentos metálicos en diversos productos de panadería. Tras una investigación interna, se determinó que la fuente de la contaminación por metales fueron los tomates asados suministrados por uno de sus proveedores de ingredientes. Una vez detectado el problema, la empresa contactó a los distribuidores vía correo electrónico para frenar su comercialización.

El retiro impacta a productos populares vendidos bajo distintos nombres y marcas:

Pizza de Pesto de Albahaca y Mozzarella (Hello Fresh): Peso: 394 g (13.90 oz). Lotes específicos: 20367483 (UB 29/6/26 y 30/6/26), 20377537 (UB 4/9/26) y 20377821 (UB 5/9/26). Cantidad: 2,337 cajas.

Pan Focaccia de Tomate Asado y Parmesano: Este producto se comercializa bajo varias etiquetas: Trader Joe’s: Pan Focaccia (14 oz / 397 g). Frederik’s by Meijer: Tomate asado lentamente y queso parmesano (13.75 oz). HT Traders (Harris Teeter): Focaccia de tomate asado y parmesano (13.75 oz). Fresh & Simple: Vendido por Bakkavor Foods USA. Cantidad: 23,459 cajas (Lote principal identificado: 20359045 ).

Este producto se comercializa bajo varias etiquetas:

¿Cuáles son los estados afectados?

Los productos fueron distribuidos en 10 estados del país: Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

¿Qué debes hacer si tienes estos productos?

El riesgo de consumir alimentos con presencia de metales incluye posibles lesiones físicas en la boca, garganta o el sistema digestivo. Por esta razón, la recomendación principal es revisar refrigeradores, congeladores y despensas para verificar si el producto en casa es uno de los afectados.

Si tienes uno de estos lotes, es fundamental que el producto se descarte de inmediato; no lo consumas bajo ninguna circunstancia. Puedes regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso total de tu dinero.

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