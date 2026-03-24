Retiran 10 millones de libras de arroz frito en Trader Joe’s por fragmentos de vidrio

El retiro de alimentos congelados de Ajinomoto se amplió a cerca de 10 millones de libras, específicamente de arroz frito con vegetales de venta en Trader Joe’s, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS).

Trader Joe’s comenzó el retiro de casi 10 millones de libras de Vegetable Fried Rice (Arroz Frito con Vegetales), mientras que Ajinomoto Foods North America Inc. confirmó que se están retirando más de 400,000 cajas del producto debido al hallazgo de fragmentos de vidrio en su interior. En febrero se anunció un retiro de más de 3,3 millones de libras de arroz frito con pollo.

Como se recordará, este retiro entró en la Clasificación Clase II por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Esta clasificación alerta sobre riesgos potenciales para la salud asociados con los productos contaminados, aunque estos suelen ser limitados o temporales.

Lo que se sabe del producto

Productos afectados: Paquetes de arroz frito con vegetales , arroz frito con pollo , arroz frito estilo japonés y chicken shu mai .

Paquetes de , , y . Fechas de consumo preferente: Entre el 28 de febrero y el 19 de noviembre .

Entre el y el . Origen del problema: Las quejas sobre la presencia de vidrio se rastrearon hasta las zanahorias utilizadas en la mezcla.

Las quejas sobre la se rastrearon hasta las utilizadas en la mezcla. Fechas clave: La retirada inició el 19 de febrero y se expandió el 3 de marzo.

Distribución geográfica

La medida afecta a consumidores en 43 estados, incluyendo mercados principales como California, Texas y Nueva York. Se insta a los clientes a revisar sus congeladores y se recomienda desechar los productos o devolverlos al punto de venta para obtener un reembolso.

Los estados involucrados son: Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

Guía para el consumidor y próximos pasos

Trader Joe’s ha aconsejado a los compradores estar atentos y ofrece instrucciones sencillas para la devolución de los productos. Para más detalles, incluyendo listas completas de productos e información de etiquetado, los consumidores pueden acceder al sitio web del FSIS (Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos).

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