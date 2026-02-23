Aldi retira más de 9,000 libras de albóndigas “Bremer” vendidas en todo el país

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) anunció recientemente el retiro de más de 9,000 libras de productos de albóndigas congeladas listas para comer (RTE), debido a un posible riesgo de contaminación con fragmentos de metal.

Se trata específicamente de 9,462 libras de productos fabricados por Rosina Food Products, Inc., una empresa de West Seneca, Nueva York, producidos el 30 de julio de 2025, con fechas de vencimiento que se extienden hasta el año 2026.

Los productos afectados tienen una vida útil de 15 meses y se enviaron a supermercados Aldi de todo el país, destaca el reporte del FSIS.

Detalles del producto afectado

Este es el empaque de albóndigas Bremer retirado del mercado por riesgo de contaminación con metal. Verifica el lote EST. 4286B y la fecha de vencimiento 30/10/26. Crédito: FSIS | Cortesía

Para identificar si tienes este producto en casa, verifica las siguientes especificaciones en el empaque:

Producto: Paquetes de 32 oz de “Bremer ALBÓNDIGAS ESTILO ITALIANO TAMAÑO FAMILIAR” (completamente cocidas y congeladas).

Paquetes de 32 oz de (completamente cocidas y congeladas). Contenido: Aproximadamente 64 albóndigas por paquete .

Aproximadamente . Fecha de vencimiento: 30/10/26 .

. Marcas de tiempo: Entre las 17:08 y las 18:20 impresas en la parte posterior de la etiqueta.

Entre las impresas en la parte posterior de la etiqueta. Sello de inspección: Los productos objeto del retiro llevan el número de establecimiento “EST. 4286B” dentro del sello del USDA.

Estos productos tienen una vida útil de 15 meses y fueron distribuidos en supermercados Aldi de todo el país.

Origen del problema y estado de salud pública

El problema se descubrió después de que el FSIS recibiera una queja de un consumidor sobre fragmentos de metal encontrados dentro del producto. Hasta la fecha, no se han reportado casos confirmados de lesiones o reacciones adversas por el consumo de estas albóndigas. No obstante, cualquier persona preocupada por una lesión o síntoma debe contactar a un profesional de la salud de inmediato.

¿Qué se debe hacer si tiene este producto?

Si compraste alguno de estos paquetes, te recomendamos seguir estas instrucciones de seguridad:

Revisar el congelador: Verifica si la información del lote coincide con los datos mencionados anteriormente. No consumirlos: En caso de que el producto corresponda al lote afectado, se insta a los consumidores a no ingerirlos. Desechar o devolver: Los productos deben ser desechados o devueltos al punto de compra original para obtener un reembolso y evitar afecciones de salud.

Para dudas o comentarios adicionales, puedes comunicarte directamente con el servicio de atención al cliente de Rosina Food Products, Inc. al teléfono 1-888-767-4621 o a través del correo electrónico CService@rosina.com.

