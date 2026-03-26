Aeropuerto de Miami busca empleados con urgencia: vacantes, salarios y cómo aplicar

¿Buscando empleo inmediato? El Aeropuerto Internacional de Miami está solicitando trabajadores con urgencia en áreas de operación, mantenimiento y administración. Algunas postulaciones cerrarán el 30 y 31 de marzo, mientras que el puesto de Airport Architectural Drafter lo hará el 3 de abril.

Las vacantes, publicadas a través del sistema de empleos del Miami-Dade County, incluyen salarios competitivos y beneficios. Las oportunidades abarcan distintos niveles de experiencia y formación académica.

Puestos de trabajo que el Aeropuerto de Miami ofrece con urgencia:

Construction Manager 3 (Aviation): salario entre $91,106 y $158,277 dólares anuales. Requiere título universitario en Ingeniería, Arquitectura o Construcción y al menos siete años de experiencia. Fecha límite: 31 de marzo.

salario entre $91,106 y $158,277 dólares anuales. Requiere título universitario en Ingeniería, Arquitectura o Construcción y al menos siete años de experiencia. Fecha límite: 31 de marzo. Plumber Supervisor (Aviation): entre $73,634 y $112,169 anuales. Requiere certificación como plomero en Miami-Dade y disponibilidad para turnos rotativos. Fecha límite: 30 de marzo.

entre $73,634 y $112,169 anuales. Requiere certificación como plomero en Miami-Dade y disponibilidad para turnos rotativos. Fecha límite: 30 de marzo. Technical Services Planner/Scheduler (Aviation): entre $56,984 y $101,050. Requiere experiencia en planificación de mantenimiento industrial. Fecha límite: 30 de marzo.

entre $56,984 y $101,050. Requiere experiencia en planificación de mantenimiento industrial. Fecha límite: 30 de marzo. Airport Operations Agent (GAA): entre $42,678 y $74,336 dólares. Dirigido a empleados actuales del condado con experiencia previa. Fecha límite: 30 de marzo.

entre $42,678 y $74,336 dólares. Dirigido a empleados actuales del condado con experiencia previa. Fecha límite: 30 de marzo. Airport Architectural Drafter: entre $41,518 y $68,354. Se requiere experiencia en dibujo técnico y manejo de AutoCAD. Fecha límite: 3 de abril.

Cada puesto tiene requisitos específicos, por lo que es clave revisar cuidadosamente la descripción antes de postular.

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Beneficios para los empleados que sean elegidos

Además de los salarios, estas posiciones incluyen beneficios laborales que forman parte del paquete del condado. Entre ellos destacan:

Vacaciones pagadas y días por enfermedad

Feriados oficiales remunerados

Seguro médico

Licencia parental

Planes de ahorro para la jubilación

Reintegro de hasta el 50% de matrícula educativa

También se suman programas de bienestar, capacitación profesional y descuentos exclusivos para empleados.

Cómo aplicar paso a paso

Para postularse, es necesario registrarse en el portal oficial de empleos del condado de Miami-Dade. El proceso se realiza en línea y aplica tanto para nuevos candidatos como para quienes ya han utilizado plataformas anteriores.

Durante el registro, el sistema solicita información básica como nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social. Una vez creado el perfil, el usuario puede buscar vacantes por categoría o mediante el número de identificación del puesto.

Es importante enviar una solicitud individual por cada empleo al que se desee aplicar.

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