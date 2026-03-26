Antonela Rocuzzo confiesa que tienen un museo de LEGO en su casa de Miami

Hace pocos días se publicó una entrevista en la que Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, habla sobre el momento que atraviesa ahora, su vida en Miami y otros detalles.

Entre los detalles que compartió para la revista “Harper’s Bazaar”, se resalta la confesión de uno de los detalles de la casa de la familia Messi en Miami, Florida. Además de los amplios dormitorios y otros espacios, esta mansión incluye un museo en el que exponen los sets de LEGO que construyen.

En la conversación con “Harper’s Bazaar”, Rocuzzo también habló sobre las múltiples mudanzas que ha tenido que enfrentar por los contratos de Messi. Hasta el momento, ha vivido en Argentina, España, Francia y, ahora, en Estados Unidos.

Asegura que en cada una de las ciudades en las que ha vivido ha logrado sentirse cómodo, crear una noticia y hacer cada espacio propio. “Sin duda, la gente que fuimos conociendo en el camino en cada uno de estos lugares. Tuvimos siempre la suerte de tener lindos grupos de personas y de las esposas de los compañeros de equipo con los que Leo jugaba”.

Sobre el museo de piezas de LEGO, Rocuzzo cuenta cuál es una de sus piezas favoritas: “El castillo de Hogwarts! Es gigante y me fascina” y al hablar de eso es que habló del espacio en casa que comparten: “Con mis hijos tenemos como una especie de museo en donde vamos poniendo todas nuestras creaciones de legos”.

Lionel Messi y su familia se mudaron a Miami en durante el verano del 2023, justo después de que se hiciera oficial que firmada con el Inter Miami. Antes de eso, tuvo un contrato con el Paris Saint-Germain Football Club.

Según se ha informado, la familia pagó $10.8 millones de dólares por una mansión ubicada en Bay Colony, en Fort Lauderdale, Florida. Además de esta casa, Messi tiene otras propiedades en la ciudad, como por ejemplo un apartamento de lujo en el Porsche Design Tower.

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