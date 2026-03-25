Shakira amplía su residencia en Madrid: 9 conciertos en el nuevo Estadio Shakira

La cantante colombiana Shakira amplió su residencia en Madrid y ofrecerá nueve conciertos en la ciudad española para el cierre de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Inicialmente, Shakira había anunciado tres fechas para su residencia en España como parte del cierre de su gira. Luego duplicó las fechas y ahora agregó tres fechas más a su serie de conciertos en Madrid. En este sentido, Shakira tiene previstos conciertos para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y el 2, 3 y 4 de octubre de 2026, de acuerdo con la página web de LiveNation.

Una de las particularidades de esta residencia es que se realizará en un estadio construido especialmente para estos shows. Los conciertos se realizarán en el “Estadio Shakira”, un recinto temporal construido en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid, con capacidad para más de 50.000 asistentes por noche.

Para que la compra de los boletos se realice sin contratiempos, la empresa organizadora habilitará la compra de boletos por horarios de acuerdo con las fechas de los shows. La venta general de boletos será a partir del 27 de marzo y la preventa de LiveNation será el 26 de marzo.

La venta de entradas para las fechas del 25 al 27 de septiembre se habilitará a las 10:00 a.m.; para los conciertos del 2 al 4 de octubre, a las 10:30 a.m.; y los shows del 18 al 20 de septiembre, a las 12:00 p.m. Este esquema aplica tanto para la venta general como para la preventa.

La construcción del “Estadio Shakira” se realizará bajo el concepto de ciudad, más que un estadio singular. En este espacio de 15 hectáreas se creará el Macondo Park, un espacio concebido para dar cabida a diferentes propuestas culturales, gastronómicas y recreativas. Estas actividades estarán disponibles antes, durante y después de cada concierto.

“La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como escenario global para voces diversas. Durante esos días la ciudad acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía y literatura bajo el nombre ‘Es Latina’”, dice la página web de LiveNation.

La propia Shakira confirmó en una entrevista que tenía previsto construir un estadio temporal diseñado solo para su residencia en España y como cierre con broche de oro para su gira. “Voy a estar tirando la casa por la ventana porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira. Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España”, dijo la artista en una entrevista para el programa Al Cielo Con Ella de RTVE emitida el pasado 15 de marzo.

De acuerdo con LiveNation, este estadio “ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística”. La construcción del recinto estará a cargo de Bjarke Ingels Group, el mismo estudio de arquitectura que se encargó de hacer el escenario de Adele en su residencia en Múnich, Alemania, en 2024.

Con esta residencia, Shakira cerrará la gira más exitosa de su carrera y de la música latina. ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se convirtió en la gira más taquillera de todos los tiempos para un artista hispano, con $421,6 millones de dólares recaudados y $3,3 millones de entradas vendidas en 86 shows reportados a Billboard Boxscore.

Durante su gira, Shakira se presentó en 13 fechas sold-out en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y a principios de este mes batió récord de asistencia de 400,000 espectadores en un concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana.

El próximo 2 de mayo, será la protagonista de un multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, Brasil. El show de Shakira será el acto principal del evento “Todo Mundo No Rio”, un festival que fue inaugurado con un multitudinario concierto de Madonna en 2024 y seguido por Lady Gaga.

Madonna reunió a 1.6 millones de personas en las playas de Copacabana, cerrando así su carrera artística. Lady Gaga superó la marca de Madonna al reunir a 2,0 millones y se espera que Shakira logre batir el récord de asistencia.

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