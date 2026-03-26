Denunciaron al futbolista Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual en Colombia

Una denuncia por violación contra Nicolás Rodríguez, futbolista del equipo antioqueño Atlético Nacional, ha sacudido al deporte colombiano.

El programa Somos La Titular reveló un reporte de la Fiscalía de Colombia, fechado el 19 de marzo, en el que una joven de 19 años señaló al deportista de violarla cuando ella estaba inconsciente.

De acuerdo con versiones conocidas, los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual ocurrido en medio de un encuentro social. La investigación se encuentra en etapa preliminar y contempla la recolección de pruebas y testimonios.

Pronunciamiento del Atlético Nacional

El club antioqueño expresó su postura institucional frente a los hechos, manifestando solidaridad con la persona denunciante. “Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia”, señaló la entidad, que además rechazó “de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana”, principios que —según subrayó— están por encima de cualquier interés deportivo.

Al mismo tiempo, Atlético Nacional dejó claro que respeta el debido proceso en medio de la situación. “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones”, indicó el club en el comunicado.

COMUNICADO OFICIAL – Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/UzVpUY9QJs — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 24, 2026

La institución confirmó que activó sus mecanismos internos. “De conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos correspondientes, con responsabilidad y transparencia”, explicó Nacional.

Además, el equipo tomó una decisión inmediata respecto al futbolista. “Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”, concluyó el comunicado.

Por ahora, el caso sigue en manos de las autoridades competentes, que serán las encargadas de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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