ICE detiene en Texas a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, porque no portaba documentos que acreditaran su legal estancia en el país, y fue internada en el Centro de Procesamiento de El Paso, según la ficha de detención del Sistema de Localización de Detenidos en Línea del ICE.

La detención no está relacionada con una solicitud de extradición de México, aunque Gómez Fong ha sido mencionada en investigaciones sobre presuntos desfalcos y lavado de dinero que involucran a su esposo.

La Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido información que vincule su arresto con la causa penal contra Duarte.

Gómez Fong cuenta con una orden de detención emitida en 2020 por el Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua, por presuntos desvíos de fondos públicos.

Según una investigación periodística del portal Zona Free, ella y César Duarte crearon empresas en los sectores ganadero, inmobiliario y financiero, incluyendo Grupo Inmobiliario del Norte, Ganadera El Saucito Balleza, Hidroponia del Parral, Fondo de Aseguramiento Protección Agropecuaria de Chihuahua y Banco Unión Progreso.

🚨#AHORA Se reporta que Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue capturada en Estados Unidos por agentes del ICE.



De acuerdo con la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, Gómez Fong se encuentra bajo custodia en el El Paso… pic.twitter.com/E1qJoesmdN — Azucena Uresti (@azucenau) March 26, 2026

Presunto lavado de dinero

César Duarte Jáquez fue detenido el 8 de diciembre de 2025 por la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero por 73 millones 925 mil pesos. El 14 de diciembre de 2025, la jueza María Jazmín Ambriz López del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez vinculó a proceso a Duarte, quien permanece en el penal federal Altiplano en el Estado de México.

Familiares de Bertha Gómez en Parral, Chihuahua, informaron que la detención se debió a un “descuido logístico”. Gómez Fong está siendo apoyada por un abogado con experiencia en casos de la familia Duarte y se prevé su liberación una vez que acredite su estancia legal en Estados Unidos.

El ex fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, señaló que Gómez Fong era investigada por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos durante su gestión como presidenta del DIF estatal entre 2010 y 2016.

La causa penal contra César Duarte revela un esquema de simulación de apoyos al sector ganadero, donde al menos 96 millones de pesos del erario terminaron en empresas de las que él era socio mayoritario y, tras diversas transferencias, en cuentas bancarias de su esposa e hijos.

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