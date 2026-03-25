ICE enfrentará juicio por condiciones de detención de inmigrantes en Nueva York

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irá a juicio el próximo 26 de mayo por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en su sede de Nueva York, calificadas por activistas como “inhumanas”. El caso se presentará ante el juez Lewis Kaplan en la corte federal para el distrito Sur de Nueva York.

La demanda fue presentada en agosto pasado por la ONG Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker que alegan que los inmigrantes fueron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y se les negó el acceso a un abogado, según reportó el diario digital The City.

Los argumentos de la defensa

Los demandantes sostienen que ICE violó la Primera Enmienda al impedir acceso a representación legal y la Quinta Enmienda al someter a los detenidos a “condiciones de confinamiento punitivas” sin el debido proceso.

Muchos de los arrestos ocurrieron cuando los inmigrantes acudían a citas en la corte de inmigración o a trámites relacionados con su estatus legal, para luego ser trasladados al 26 Federal Plaza en Manhattan, que alberga varias oficinas federales.

Inmigrantes detenidos estaban hacinados

Un video divulgado en julio por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a personas hacinadas, durmiendo en el suelo, compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con limitaciones en comida y medicinas.

ICE ha negado repetidamente el acceso de congresistas al edificio, pese a su derecho de supervisión, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sostenido que la oficina no constituye un centro de detención.

Debido a los continuos arrestos, la demanda se presentó en nombre de cualquier persona que haya sido o pueda ser detenida en el 26 Federal Plaza. Poco después, el juez Kaplan emitió una orden para que ICE mejorara las condiciones de los detenidos.

Desde entonces, defensores de inmigrantes y abogados del gobierno del presidente Donald Trump han intercambiado información durante la recopilación de pruebas. Se han tomado declaraciones a altos funcionarios del ICE y se han solicitado registros sobre los inmigrantes detenidos, según The City.

Piden transparencia en detenciones

La demanda busca garantizar que ICE cumpla con los estándares legales de detención y respete los derechos constitucionales de quienes están bajo su custodia. Las organizaciones demandantes enfatizan la necesidad de transparencia y supervisión en un lugar donde, según sus denuncias, las condiciones de confinamiento han sido severas y peligrosas.

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