Nicolás Maduro y Cilia Flores regresan a comparecer ante una corte federal en Manhattan

Una multitud se aglomera en las inmediaciones de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en el bajo Manhattan, a la espera de la llegada del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados en Caracas el pasado 3 de marzo en lo que fue la operación ‘Absolute Resolution’.

El expresidente y su esposa están por asistir a la audiencia a para definir la ruta del proceso penal que ambos enfrentan en Estados Unidos tras su detención y posterior traslado al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

Muñeco de Maduro por parte de manifestantes a favor del proceso que se lleva a cabo en contra del expresidente venezolano. (Foto: Jesús García/ El Diario NY).

Manifestantes protestan con pancartas en inglés frente a la corte pidiendo la libertad de Maduro y Flores. (Foto: Heather Khalifa/ AP)

Petición de la defensa de Maduro

En medio de las expectativas por la audiencia de esta tarde, la defensa del exmandatario presiona para que se desestime el caso bajo el argumento de que el acusado no posee dinero suficiente para costear sus abogados privados.

Según el equipo legal, existe una violación a los derechos del debido proceso. Sostienen que la administración del presidente Donald Trump impide que el gobierno interino venezolano pague los honorarios profesionales debido a las sanciones económicas vigentes contra el país.

Declaración de Maduro y Flores en la primera comparecencia

En enero, durante su primera comparecencia, tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de los cargos federales, que incluyen el delito de narcoterrorismo.

El juicio presenta figuras de alto perfil en el ámbito jurídico internacional. Entre los principales actores se encuentra un juez Alvin Hellerstein, de 92 años. Asimismo, el equipo de defensa cuenta con la participación del abogado que representa a Julian Assange.

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