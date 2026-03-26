Kurt Russell confiesa que su rancho en Colorado es su propiedad favorita

El actor Kurt Russell se ha declarado un fan del sector de bienes raíces. Sus múltiples propiedades y sus proyectos profesionales lo han llevado a vivir entre varias ciudades, pero recientemente ha declarado que tiene una propiedad favorita.

Desde 1983 mantiene una relación con la actriz y cantante Goldie Hawn, quien también se incluye en estos viajes entre ciudades. Según una entrevista dada por Russell recientemente, ha querido dar prioridad a su vida dentro de la casa que tiene en Old Snowmass, Colorado.

Además de las comodidades y la tranquilidad que hay en la casa de Colorado, Russell tiene un especial interés por esta propiedad porque está cerca de donde vive su hijo Wyatt Russell.

“Lo que más me gusta es que [Hawn] está muy a gusto en Colorado. Wyatt y Meredith, con sus dos hijos, viven ahora en Colorado. Así que nos gusta pasar allí el mayor tiempo posible”, dijo el actor de 75 años a FOX News.

Estas declaraciones son parte de una gira de medios que Russell está dando para promocionar el estreno de la serie “The Madison”, la cual es parte del universo de “Yellowstone”.

La propiedad de Old Snowmass tampoco es una reciente adquisición, pues según reportes, la casa fue comprada hace cuatro décadas. La cartera de bienes raíces de Russell también incluye propiedades en Los Ángeles, Palm Desert y Nueva York.

Russell y su pareja de años, Goldie Hawn, comparten la pasión por el mercado de bienes raíces. Aunque también han intentado dividir sus gastos e inversiones en el sector. “Hoy en día, Goldie y yo dividimos nuestro tiempo entre casas en Los Ángeles, Palm Desert, Colorado y Nueva York. Amamos los bienes raíces… Nuestra casa en Old Snowmass es mi favorita”.

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