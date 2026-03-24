Trabajadores de salud domiciliario no bajan la guardia para exigir el fin de la jornada de 24 horas

La ley del estado de Nueva York exige que los asistentes de salud domiciliario, es decir las personas que se dedican a asistir a adultos mayores o personas con cuadros graves de salud, solo puedan recibir pago por 13 horas por cada turno, lo que incluye un período no remunerado de ocho horas para dormir y tres horas para comer.

Pero en los hechos, como vienen relatando por años centenares de estos trabajadores y organizaciones sindicales, nunca se les respeta el tiempo de descanso y en muchos casos esta fuerza laboral se ve obligada a trabajar hasta 24 horas continuas.

Por cuarto año consecutivo, ante las deliberaciones del nuevo presupuesto municipal, estos trabajadores en su gran proporción mujeres inmigrantes, continuaron con sus movilizaciones y jornadas de presión para exigir la aprobación de la Ley ‘No más 24 horas’ (Int 0175-2022), la cual en términos claros, limitaría las horas de trabajo a 12 horas dentro de cualquier período de 24 horas y establecería el tiempo máximo de trabajo semanal en 50 horas.

Esta posibilidad, que muchos argumentan chocaría con aspectos legales estatales, ha despertado un profundo debate entre los dirigentes sindicales y quienes consideran que un cambio en las leyes municipales, generaría un grave conflicto legal. Y finalmente graves riesgos a la continuidad de la atención a los pacientes.

Este lunes, un grupo numeroso de estos empleados, mayoritariamente mujeres inmigrantes, se congregó por quinta ocasión en la última semana frente a la sede de la Alcaldía en el Bajo Manhattan. Su propósito fue manifestar sus demandas no sólo ante los legisladores locales, sino también de manera directa ante el alcalde Zohram Mandani, quien, según reportes de diversas organizaciones sindicales, ha mostrado oposición a la implementación de la propuesta en su redacción actual.

“Afortunadamente los vendedores ambulantes y los deliveristas han tenido todo el respaldo de la actual Administración y del Concejo. Nosotros también somos trabajadores esenciales que estamos exigiendo básicamente un derecho humano, no ningún privilegio. El mundo debe saber que todavía hay esclavos en Nueva York”, insistió la trabajadora dominicana, Doris Pacheco, quien luego de 12 años de trabajo ininterrumpido, asegura tener problemas en su columna y problemas de insomnio.

Doris reporta que cuando se debe dormir en una residencia, atendiendo un paciente, no se puede ignorar una llamada a las dos o tres de la mañana, cuando se supone es la hora de descanso.

“Vemos gente que nunca ha trabajado 24 horas, opinando y poniendo trabas a un proyecto que es de sentido común”, agregó.

Los líderes sindicales le recuerdan al alcalde Mandani su promesa de 2024 de apoyar esta legislación local. (Foto: Fernando Martínez)

La disputa por algunos cambios

Hay aproximadamente 130,000 trabajadores de cuidado en el hogar en la ciudad de Nueva York, alrededor del 90% son mujeres y cerca del 70% son inmigrantes.

Durante una protesta el pasado 18 de marzo, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin prometió que tentativamente esta legislación podría aprobarse a mediados de abril. Aunque con algunas condiciones que no tienen contentos a los activistas.

Menin y los concejales patrocinantes de este anteproyecto, prometieron que no se harían cambios al lenguaje de la propuesta que fue introducida por primera vez en 2022 que plantea eliminar completamente la jornada de 24 horas. Aunque la fecha de entrada en vigor se cambió de octubre de 2026 a abril de 2027.

El proceso de aplicación de la ley también está siendo analizado para alinearse con el sistema de quejas del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad de Nueva York. Esto implica que si un trabajador es obligado a trabajar horas extra, podrá presentar una queja ante esa agencia, que investigará y tomará medidas contra el empleador si es necesario.

El conflicto normativo fundamental radica en que la legislación municipal pretende la abolición de las jornadas de 24 horas, mientras que el marco legal estatal las regula y autoriza, estableciendo compensaciones reducidas y periodos de descanso obligatorios.

En ausencia de una reforma a nivel estatal, una normativa como esta en la Gran Manzana podrá resultar nula o carente de validez legal, lo que podría generar deficiencias en la prestación de servicios para pacientes que requieren cuidados ininterrumpidos.

Muchos pacientes dependen de atención continua durante 24 horas. La ley estatal no permite formalmente reemplazar un turno de 24 horas con dos turnos de 12 horas, sin ajustar reglas de reembolso y supervisión estatal.

“Desafíos legales”

De acuerdo con fuentes consultadas con la plataforma Documented supuestamente el alcalde Mamdani ha intervenido para intentar bloquear la aprobación del proyecto tal como está escrito.

La versión de la unidad de investigación de esta publicación es que “influenciado por la oposición de la Legal Aid Society, el alcalde ha propuesto enmendar el lenguaje del proyecto para que no prohíba los turnos de 24 horas de manera absoluta, sino que dé a los trabajadores la opción de trabajar un turno de 24 horas si así lo desean”.

Por su parte, la oficina del alcalde, plantea preocupaciones sobre el lenguaje del proyecto, tal como está escrito, ya que pudiera plantear desafíos legales significativos, con posibles efectos negativos para los trabajadores y pacientes si la ley estatal entrara en conflicto con la ley de la ciudad.

El dato: