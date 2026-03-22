Activistas de parques protestarán contra Mamdani por ajuste presupuestario

Los defensores de los parques de la ciudad de Nueva York están indignados por la propuesta presupuestaria del alcalde Zohran Mamdani y tienen planeado expresarle su descontento el lunes.

En su campaña electoral, Mamdani aseguró que destinaría el 1% del presupuesto anual de la ciudad al departamento de parques, algo que no se veía desde la década de 1970. No obstante, su primera propuesta presupuestaria como alcalde no solo no alcanzó ese objetivo, sino que incluso redujo la cantidad de dinero destinada al departamento.

El presupuesto preliminar del alcalde destina $654 millones de dólares a parques, una cantidad inferior a los $687 millones de dólares que aprobó el exalcalde Eric Adams el año pasado. El presupuesto total propuesto por Mamdani asciende aproximadamente a $127 mil millones de dólares, lo que significa que necesitaría destinar cerca de $1,200 millones de dólares al departamento de parques para cumplir con su promesa de campaña.

Los defensores planean hacer una protesta en el Ayuntamiento el lunes, antes de una audiencia del Consejo Municipal sobre la propuesta del presupuesto, donde básicamente acusarán al alcalde de haber dado un paso atrás en sus promesas de campaña.

“Este presupuesto perpetúa años de subinversión y mantiene el statu quo”, indicó Kathy Park Price, directora de incidencia política del grupo New Yorkers for Parks. “Y el statu quo para los parques no funciona. Lamentablemente, este presupuesto lo mantiene así”.

Por años, defensores como Price han solicitado que los parques reciban el 1% del presupuesto anual de la ciudad, solo para ver cómo alcalde tras alcalde recurre a ese departamento como un sitio donde hallar recortes, informó Gothamist.

Asimismo, Adam Ganser, director ejecutivo de New Yorkers for Parks, aseveró que la falta de financiación causa que los senderos no se limpien de nieve, que los baños no se abran a tiempo, que se posponga el mantenimiento de los árboles y que los espacios verdes de la ciudad se encuentren en mal estado.

“Lo que hemos visto en los últimos cinco, seis o siete años es que esta falta de inversión está teniendo consecuencias”, expresó. “Si no se financia la agencia, las condiciones empeorarán, y eso es lo que ha estado sucediendo”.

El vocero de Mamdani, Jeremy Edwards, señaló que la reducción de $33 millones de dólares en el presupuesto del alcalde con respecto al año pasado se debió a que un fondo extraordinario se venció.

“El alcalde mantiene su compromiso de destinar el 1% a parques antes de que finalice su mandato, porque la asequibilidad va más allá del alquiler y la compra de alimentos”, declaró Edwards.

En este sentido, el portavoz afirmó que la ciudad podría destinar el 1% del presupuesto a parques sin “gravamos con impuestos a los más ricos” y “nos aseguramos de que las corporaciones paguen lo que les corresponde”.

Por su lado, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, quien debe aprobar cualquier incremento de impuestos estatales, dijo que no tiene planes de aumentar los impuestos a los neoyorquinos ricos.

El exconcejal Sal Albanese manifestó que ha visto a otros alcaldes prometer y luego no lograr alcanzar la esquiva asignación del 1%.

“Cada vez que tenemos un nuevo alcalde, prometen un 1% y nunca lo cumplen”, dijo. “Creo que deberíamos dejar de hacer promesas que no pensamos cumplir”.

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