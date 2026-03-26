TINI juntó a Messi y a De Paul en su video de “Dos Amantes”

TINI presentó su canción “Dos Amantes” con un despliegue visual que terminó generando un furor paralelo por la aparición de Lionel Messi compartiendo escena con su prometido, Rodrigo De Paul.

La jugada bastó para que el público se volcara a las plataformas y las redes se llenaran de clips, preguntas y emoción.

El video construye una estética de banquete festivo, con una mesa larga que recuerda a una celebración elegante. En medio de ese ambiente aparece un grupo de invitados difícil de imaginar en un mismo plano: Messi, De Paul, la conductora Susana Giménez, Rubén “Cacho” Deicas y Beto Montenegro, todos integrados en una historia que juega con el humor y el glamour.

Una pista directa a la vida personal

El cortometraje musical combina pop con cuarteto y se apoya en un tono irónico que acompaña a la temática de la canción, centrada en pasiones intensas y vínculos complejos.

La intervención de Susana Giménez fue uno de los momentos más comentados, sobre todo cuando la presentadora lanzó su pregunta sin filtros: “¿Y el casamiento para cuándo?”. La escena desató risas entre TINI y De Paul y, como era de esperarse, alimentó especulaciones en redes sobre un posible paso al altar.

El clip parece dialogar con episodios de la vida sentimental de la cantante, algo que los seguidores detectaron rápidamente y celebraron como parte del hilo de la historia. La presencia de Rodrigo de Paul también remarca esa lectura, ya que la canción se presta a interpretaciones que conectan con su historia en pareja.

Una estrategia pensada para impactar

La aparición de Messi funcionó como una pieza clave dentro del efecto viral. Ver al campeón del mundo en un registro distendido, acompañando a la pareja y formando parte del universo estético de la artista, provocó que el nombre de TINI ascendiera de inmediato entre las tendencias digitales.

Mientras tanto, el videoclip seguía sumando reproducciones y comentarios que destacaban tanto la producción, como la inesperada alineación de invitados.

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