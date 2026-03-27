Carlo Ancelotti revela gravedad de lesión de Raphinha con Brasil
Raphinha solo disputó 45 minutos con Brasil y podría perderse varios partidos con Barcelona por su lesión
Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, habló sobre la lesión de Raphinha que solo disputó 45 minutos en el partido amistoso ante Francia este miércoles.
“Le molestó un poco el músculo al final del primer tiempo”, dijo Ancelotti sobre la salida del extremo del Barcelona en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos) durante la última ventana FIFA antes del Mundial.
“Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana”, apuntó el técnico italiano preguntado en rueda de prensa después de la derrota de Brasil ante Francia.
Ancelotti defiende a Raphinha y Vinícius Jr. por rendimiento con Brasil
Ancelotti defendió que el trabajo hecho por los dos “está bien” y que, pese a que no marcaron ante Francia, no ve diferencia entre sus rendimientos con Barcelona, Real Madrid y la ‘Canarinha’.
“Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón y ‘Vini’ siempre es peligroso”, recalcó.
“Por el partido estoy satisfecho porque el equipo compitió, luchó con buenas jugadas… Por el resultado no tenemos que estar contentos”, expresó el exentrenador del Real Madrid.
La afición del Gillette Stadium de la región de Boston, mayoritariamente brasileña, coreó tímidamente el nombre de Neymar Jr. pocos instantes después de que Francia marcara el 0-2 y sentenciara el partido, pero Ancelotti no se quiso posicionar al respecto.
“Deberíamos hablar de los que estaban aquí, que han jugado, que han dado todo, que han dado la cara, han trabajado mucho y estoy satisfecho”, señaló el italiano, que a su vez recordó que “hay mucha competencia” de cara a la lista final de Brasil para el Mundial.
Brasil cerrará la última doble fecha FIFA con un partido amistoso con Croacia previo a la Copa del Mundo de 2026.
