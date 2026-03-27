Memphis Depay podría ser sancionado en Brasil con seis partidos por usar el celular en el banco

La euforia por la reciente conquista de la Copa de Brasil se ha visto empañada para Memphis Depay por un incidente reglamentario. El “10” del Corinthians, quien tuvo que retirarse del campo a los 22 minutos del duelo ante Flamengo debido a una lesión, fue denunciado formalmente ante el artículo 258 del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD). La sanción solicitada no es menor: seis partidos de suspensión y una multa económica proporcional.

Al finalizar el encuentro, el máximo goleador histórico de los Países Bajos fue honesto sobre lo ocurrido. Memphis explicó que utilizó el dispositivo para informar de inmediato al cuerpo médico de su selección sobre la gravedad de su lesión, buscando coordinar su recuperación de cara a los compromisos internacionales.

De acuerdo a la normativa IFAB, se restringe el uso de dispositivos electrónicos en el área técnica exclusivamente a personal autorizado (médicos, analistas o cuerpo técnico). El escrito judicial, obtenido por ESPN, remarca que, aunque la intención del jugador fuera legítima, “no elimina la necesidad de una autorización formal previa” para saltarse la norma.

Uno de los puntos más llamativos de la acusación es el énfasis en la influencia mediática de Depay. El Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) argumenta que permitir este tipo de acciones sin castigo podría generar una “normalización” del uso del móvil en el campo de juego. Dada la jerarquía del exjugador de la Roma y el Manchester United, la justicia deportiva brasileña considera vital que la sanción sirva como un mensaje de autoridad para el resto de los futbolistas de la liga.

Esta posible sanción llega en un momento agridulce para el “Timao”. Mientras el club celebra la llegada de Jesse Lingard como nuevo refuerzo estelar, la posible ausencia de Memphis por seis jornadas (sumada a su lesión) dejaría un hueco difícil de llenar en el ataque del equipo.

El tribunal deberá ratificar la sentencia en los próximos días, mientras la defensa del Corinthians prepara las alegaciones para intentar reducir el castigo a una simple amonestación o multa.

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