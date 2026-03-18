La Academia respalda a Teyana Taylor tras incidente en los Oscar con un guardia de seguridad

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado respaldando a la actriz Teyana Taylor, quien se quejó de que un guardia de seguridad la empujó tras finalizar la ceremonia de los premios Oscar el pasado 15 de marzo.

“Aunque el incidente ocurrió con nuestra empresa de seguridad externa, SIS, la experiencia de cada uno de nuestros invitados es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable”, ha señalado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en un comunicado retomado por Variety.

El comunicado de la academia continúa diciendo: “Nos entristeció enormemente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de los Óscar anoche -añade el comunicado-. Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses en la temporada de premios, y siempre ha sido extraordinaria”.

La actriz agradeció el “apoyo y amor incondicional” de la Academia tras este incidente. La academia aseguró que está tomando medidas para que una situación como esta no vuelva a ocurrir.

En un video difundido en redes sociales se observa a Teyana Taylor reclamarle a la persona que la empujó. “Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer”, se le escucha decir.

Teyana Taylor participó en la película “One Battle After Another”, por la que estuvo nominada como “Mejor Actriz de Reparto”, premio que perdió ante Amy Madigan.

“One Battle After Another” fue la película más premiada de la noche, llevándose un total de seis estatuillas, incluyendo la de “Mejor Película”. El incidente con Teyana Taylor ocurrió después de que se anunció el triunfo de la cinta en la categoría más importante de la noche.

Según un testigo presencial consultado por “Variety”, el incidente ocurrió cuando todo el equipo de la película quiso hacerse una foto en el escenario tras ganar el Oscar. Dos de los directivos de Warner, Pam Abdy y Mike DeLuca, tuvieron inconvenientes para subir al escenario y Teyana Taylor decidió bajar del escenario para ayudarlos. Cuando intentó subir nuevamente al escenario, el guardia de seguridad le prohibió de manera agresiva volver a subir.

El testigo dijo que el guardia de seguridad “puso las manos sobre Teyana” y explicó que “la había visto bajar y cuando fueron a subir de nuevo, intentó detenerles por la fuerza”, lo que hizo que Taylor se enfadara.

“Siempre hay alguien así, pero estoy perfectamente bien. Estoy contenta. No hay nada de qué preocuparse. Lo primero que hace la gente es, sin duda, sacar conclusiones precipitadas. Pero al final del día no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada”, dijo Taylor a TMZ.

Sigue leyendo: