Yankees firman al venezolano Luis García a contrato de Ligas Menores

Luis García pactó un contrato de Ligas Menores con los Yankees de Nueva York por dos temporadas este viernes, de acuerdo al reportero Jorge Castillo.

García quedó como agente libre luego de someterse a una segunda cirugía de Tommy John en el pasado mes de octubre.

Antes de las lesiones, Luis García era uno de los mejores lanzadores de la rotación de los Astros de Houston e incluso con buenas apariciones en postemporada.

El venezolano abrió en 28 juegos y registró una efectividad de 3.48 en su primera temporada completa. En su segundo año, el derecho dejó récord de 15-8, 3.72 de efectividad en 157.1 innings.

En esos dos primeros año registró 312.2 entradas con un promedio de carreras limpias de 3.60, una tasa de ponches del 25.4% y una tasa de bases por bolas del 7.5%.

García solo pudo lanzar 27 innings antes de ser sometido a la cirugía Tommy John. Regresó en 2025, pero tras 7.2 innings lanzados sintió molestias nuevamente en su codo.

The Yankees have signed right-hander Luis Garcia to a two-year minor-league deal, a source tells ESPN. Garcia is rehabbing after undergoing his second Tommy John surgery in October. His base salary for 2027 would be $2.25MM with another $750K in possible performance bonuses. — Jorge Castillo (@jorgecastillo) March 27, 2026

Yankees apuestan por una recuperación completa de Luis García

Luis García no volvería a lanzar hasta la temporada 2027 tras una recuperación completa, pero si logra estar al 100%, el venezolano podría ser un buen abridor para la franquicia neoyorquina.

Los Yankees han sufrido bajas en las últimas temporadas de su cuerpo de rotación de abridores con Gerrit Cole (cirugía Tommy John), Luis Gil, Carlos Rodón y Néstor Cortez.

El equipo de los Bombarderos del Bronx esperan tener una rotación sana esta campaña que les permita pelear por el primer puesto de la División Este junto con los Toronto Blue Jays y Boston Red Sox.

Los Yankees comenzaron la temporada este miércoles con victoria y este viernes tendrán el segundo desafío en la serie ante los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park.

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