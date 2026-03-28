Dulce María confirma la llegada de su segunda bebé a través de sus redes sociales

La artista Dulce María confirmó este viernes el nacimiento de su segunda hija, Fernanda, a través de unas imágenes compartidas por medio de su cuenta oficial de Instagram, en las que se encuentra junto a toda su familia.

A principios del mes de marzo, la actriz y cantante mexicana, confirmó que en el presente mes tendría a su segunda heredera. Sin embargo, no se tenía certeza de la fecha exacta de su parto, hasta que compartió la alegría con todos sus seguidores y las muestras de cariño no se hicieron esperar por medio de los comentarios.

Así es el video emotivo que compartió Dulce María:

En el video se aprecian principalmente las manos de Francisco “Paco” Álvarez, esposo de Dulce María, quien rápidamente las aparta, para que salgan a relucir las de la cantante y en el mismo ejercicio, salen a la luz las manos de María Paula, hermana mayor de Fernanda.

Acto seguido, María Paula quitó sus manos y sorpresivamente, apareció una pequeña mano, la cual es de la nueva miembro de la familia. Estas imágenes llenaron de felicidad al círculo cercano de la artista, motivado a la gran unión que se evidencia dentro de su núcleo y a la ratificación de que todo salió bien en el parto.

Dulce María grabó estos temas en su embarazo:

No será de extrañarse, si Fernanda sale con dotes de cantante o modelo heredados de su madre, debido a que la mexicana grabó los hits “G.R.A.C.I.A.S” y “Casi Algo” mientras estaba embarazada, siendo este último tema lanzado hace poco más de un mes (12 de febrero) a través de las distintas plataformas musicales.

Además, participó en varias sesiones fotográficas, para distintas revistas y todas las difundió por medio de su plataforma favorita, Instagram.

Dulce María y su nuevo doble reto:

La mexicana ya estaba aprendiendo a manejar mejor, tanto su carrera profesional como su etapa de maternidad en su vida personal, aprendiendo en el lapso de cinco años que tiene con su primera hija.

No obstante, ahora la exintegrante de RBD debe adaptarse nuevamente y buscar el equilibrio, para seguir haciendo lo que ama y a su vez, mostrando el cariño que siempre acostumbra a su familia.

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