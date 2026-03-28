Incendio que cobró vida de bebé y 3 adultos en Queens, Nueva York fue “homicidio”

El incendio que cobró la vida de una bebé y 3 adultos la semana pasada en Queens (NYC) ahora está siendo investigado como un homicidio, según la Oficina del Médico Forense (OCME).

La fatalidad ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. del lunes 16 de marzo, en un edificio de uso mixto situado en 44-49 College Point Blvd, entre las avenidas Avery y Pople, en Flushing. La causa del fuego aún no ha sido determinada y hasta el momento no se han realizado arrestos.

El fuego cobró la vida de cuatro personas: la bebé Sihan Yang, de 3 años; Chengri Cui (50); y una mujer de 61 años y un hombre de 63 que aún no han sido identificados, detalló ABC News. El edificio sumaba más de 50 infracciones y según el Departamento de Edificios (DOB) nunca debió haber habido personas residiendo en los pisos superiores.

Detectives de NYPD, inspectores del DOB y el jefe de bomberos de FDNY ya habían iniciado una compleja investigación sobre el fatal fuego, dada la cantidad de citaciones que sumaba el inmueble por actividades de juego ilegal, además del historial de denuncias por conversiones ilegales que se remontaban a 1998.

Los vecinos relatan que la situación del edificio comenzó a deteriorarse hace dos años, tras el fallecimiento de su propietario original. Señalaron que, entre otros problemas, habían denunciado la introducción de máquinas tragamonedas en el interior y que había ocupantes ilegales robando electricidad.

Según los registros municipales, el 2do y el 3er piso del edificio se encontraban clausurados, ya que pesaba sobre ellos una orden de desalojo. NYPD y FDNY también están investigando un incendio que esta semana dejó un residente muerto y cuatro bomberos heridos en El Bronx (NYC).

Para denunciar un caso de vivienda insegura o hacer alguna consulta sobre ese tema puede llamar a 311 o visitar esta páginas de la Alcaldía de Nueva York y la Defensoría Pública de NYC.