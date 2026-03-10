Policía de Nueva York descarta amenaza tras hallazgo de objeto sospechoso cerca de la residencia de Mamdani

La policía de Nueva York descartó este martes que un objeto sospechoso hallado cerca de la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani representara una amenaza, luego de activar un operativo de seguridad en el Upper East Side de Manhattan.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó alrededor de la 1:19 p.m. que varias calles cercanas a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, y el parque Carl Schurz fueron cerrados al tránsito vehicular y peatonal mientras los agentes investigaban un posible dispositivo sospechoso.

Entre las zonas afectadas estuvieron la avenida East End entre las calles 85 y 87 Este, así como la calle 86 Este entre las avenidas York y East End.

Además, el parque Carl Schurz fue evacuado temporalmente mientras el Escuadrón Antibombas se desplazaba al lugar. De acuerdo con reportes de la prensa local, los agentes pidieron a las personas abandonar el parque como medida preventiva mientras los especialistas examinaban el objeto.

Poco más de una hora después, el NYPD informó que el artefacto había sido revisado y que no representaba ningún riesgo.

“El artículo encontrado en Carl Schurz Park ha sido despejado y se ha determinado que no representa ninguna amenaza”, señaló la policía en la red social X.

Tras la inspección, las autoridades reabrieron las calles y el parque al público.

UPDATE: East End Avenue between East 85th and East 87th Street, as well as East 86th Street between York Avenue and East End Avenue have now been reopened.



Additionally, Carl Schurz Park is now open. https://t.co/CrQce0toa4 — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 10, 2026

El NYPD destacó que el hallazgo fue reportado por ciudadanos y lo calificó como un ejemplo de la importancia de la campaña de seguridad “Si ve algo, dígalo”, que pide a los residentes informar cualquier situación sospechosa a las autoridades.

El alcalde Mamdani también reaccionó en redes sociales y agradeció la actuación de los agentes.

“La policía respondió de inmediato y aseguró la zona”, escribió, al tiempo que dio las gracias a los oficiales y a los miembros del Escuadrón Antibombas por actuar con rapidez para garantizar la seguridad de los neoyorquinos.

Earlier today, a suspicious device was discovered in Carl Schurz Park, near my home at Gracie Mansion.



The NYPD responded immediately and secured the area. Thankfully, the device has been determined to be non-threatening.



Thank you to the NYPD officers and Bomb Squad members… https://t.co/tXXCWBr5Eg — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 10, 2026

El incidente ocurrió apenas días después de un intento de atentado con explosivos improvisados frente a la misma residencia, ocurrido el sábado durante una protesta antimusulmana cerca de Gracie Mansion.

Por ese caso, dos jóvenes de Pensilvania —Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19— fueron acusados de cargos federales de terrorismo. Según documentos judiciales citados por autoridades federales, ambos dijeron tras su arresto que se inspiraron en el grupo Estado Islámico.

La investigación reveló que Balat lanzó un artefacto que contenía el explosivo TATP, además de tuercas y tornillos, aunque el dispositivo se apagó sin causar daños. También arrojó un segundo objeto cerca de policías antes de intentar huir, momento en que fue detenido.

El FBI informó además que encontró residuos de explosivos en una unidad de almacenamiento en Pensilvania vinculada con la investigación y realizó detonaciones controladas para neutralizarlos.

Balat y Kayumi permanecen detenidos sin derecho a fianza y enfrentan cargos por intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por el uso de un arma de destrucción masiva.

