A pocas horas de que termine el fin de semana, la película “Project Hail Mary” sigue liderando la taquilla estadounidense en su segundo fin de semana. Con los números que alcanzó el viernes, se prevé que alcanzará los $53.1 millones de dólares al acabar el domingo.

La película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling acumuló $80.5 millones de dólares en Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla en lo que va del 2026 y rompiendo un récord para Amazon MGM Studios.

Ahora, según “The Hollywood Reporter”, el viernes 28 de marzo la película recaudó $14.6 millones de dólares y, según previsiones, esto solo significaría un descenso de 34% respecto a su primer fin de semana en cartelera.

Por otro lado, se tiene que mencionar que el éxito en taquilla de “Project Hail Mary” ha dejado por debajo el estreno de la película de terror “They Will Kill You”, dirigida por Alex Litvak. Esta producción estaría luchando por obtener el tercer lugar de la lista de éxitos de este fin de semana, aunque tiene muy de cerca los números alcanzados por “Dhurandhar: The Revenge” y “Reminders of Him”. El segundo lugar de la lista está reservado para “Hoppers”, la nueva película animada de Disney Pixar.

El éxito que está teniendo el film protagonizado por Gosling ha hecho que varios medios especulen sobre la posibilidad de que se convierta en una franquicia. Hay que recordar que la película está basada en el libro homónimo publicado por Andy Weir en 2021.

Aunque existen los rumores de convertirse en franquicia, no se conocen detalles de cómo funcionaría, pues Weir no ha publicado secuela de la historia que acaba de ser adaptada. Lo que sí podría ser una opción es adaptar los dos libros que publicó antes: The Martian (2011) y Artemis (2017).

La dirección de la película estuvo a cargo de Phil Lord y Chris Miller.

¿Por qué Ryan Gosling es considerado un actor taquillero?

El éxito que está teniendo “Project Hail Mary” es positivo para las salas de cine, para la productora de Amazon y también para la carrera de Ryan Gosling, quien sigue posicionándose como uno de los actores más populares y taquilleros de la actualidad.

Aunque ahora ha pasado a ser un actor que alcanza altos números en taquilla, en el pasado era considerado un actor “indie” que era aclamado por la crítica y que alcanzaba nominaciones a los Premios Oscar.

“Project Hail Mary” no es su primer éxito, pues interpretó a Ken en “Barbie”, una de las películas más exitosas de los últimos años.

Según reportes, Gosling actualmente cobra entre $20 millones y $25 millones de dólares por película. Su salario está también relacionado con las tres nominaciones al Oscar que ha obtenido: fue nominado a Mejor Actor por su trabajo en “La La Land” (2016) y “Half Nelson” (2006); también fue nominado como Mejor Actor de Reparto por su papel en “Barbie” (2023).

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