Bank of America resuelve pagar $72.5 millones a víctimas de Epstein

Bank of America llegó a un acuerdo para pagar una suma superior a los $72,5 millones de dólares a víctimas del fallecido magnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La acción judicial fue interpuesta el año pasado ante una corte federal situada en la ciudad de Nueva York. El documento legal sostiene que la entidad financiera obtuvo beneficios económicos derivados de su relación comercial con Epstein. Los demandantes aseguran que el banco ignoró múltiples indicios que sugerían el uso de sus cuentas para facilitar el abuso de menores de edad, informó EFE.

El acuerdo monetario está destinado a indemnizar a aquellas personas que sufrieron abusos por parte de Epstein en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2019. Para que este pago se haga efectivo, se requiere la ratificación definitiva de un juez federal.

Supervisión de cuentas y vínculos con asociados con Epstein

La demanda detalla que Bank of America manejó las finanzas de Epstein, y además prestó servicios a sus colaboradores cercanos. Entre ellos figuran Ghislaine Maxwell, excompañera de Epstein condenada en 2022 por tráfico de menores, y Leon Black, quien se desempeñó como consejero delegado de Apollo Global Management.

El documento resalta una falta de supervisión adecuada sobre transacciones sospechosas. Se mencionó específicamente una transferencia de capital realizada por Leon Black a Epstein por un valor aproximado de $170 millones de dólares. Según la acusación de las víctimas, los fondos fueron empleados para sostener las operaciones ilícitas de la red de tráfico.

Respuesta institucional del BofA y contexto financiero

A través de un comunicado remitido al diario The New York Times, Bank of America rechazó cualquier responsabilidad penal. La entidad bancaria negó haber “facilitado delitos de trata sexual”. Asimismo, la institución precisó que el objetivo primordial del desembolso es “ofrecer un cierre para las demandantes”.

Este evento constituye el tercer acuerdo de esta naturaleza que involucra a grandes bancos estadounidenses con el caso Epstein. Anteriormente, JPMorgan Chase aceptó pagar $290 millones de dólares y Deutsche Bank pactó una cifra de $75 millones de dólares para resolver litigios similares interpuestos por las supervivientes.

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