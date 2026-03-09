Médico de Manhattan abandona consultorio de élite tras relacionarlo con Jeffrey Epstein

El doctor Bernard Kruger, quien durante años fue uno de los doctores de confianza de Jeffrey Epstein, se ha apartado silenciosamente de cargos en 2 exclusivas organizaciones de medicina privada en Estados Unidos justo cuando nuevos documentos federales han vuelto a poner bajo la lupa la red de relaciones del fallecido financiero y delincuente sexual.

La clínica de atención médica de lujo Sollis Health confirmó que Kruger fue puesto en licencia de su puesto en la junta directiva mientras la empresa realiza una revisión interna con asesoría legal externa. Paralelamente, la institución médica Atria informó a sus socios que el médico ya no participa en la organización.

Las decisiones marcan uno de los movimientos más visibles de distanciamiento entre proveedores de salud de alto perfil y Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel federal mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Clínicas de medicina privada revisan sus vínculos

De acuerdo con reportes periodísticos recientes, incluido uno publicado por el New York Times, la dirección de Sollis Health inició una revisión formal para evaluar los vínculos históricos de Kruger con la empresa. El médico había sido uno de los cofundadores de Priority Private Care, el servicio que más tarde evolucionó hacia la actual red de clínicas de membresía.

Atria, por su parte, comunicó internamente que Kruger se había “retirado recientemente” y ya no mantiene ningún rol activo dentro de la organización.

Aunque sobre el papel ambos movimientos representan una separación clara, el momento en que se producen, coincidiendo con la publicación de nuevos archivos relacionados con Epstein, ha despertado preguntas sobre el alcance de la relación entre el médico y el círculo del multimillonario.

Nuevos documentos federales reavivan el escrutinio

El interés público volvió a intensificarse este invierno después de que el Departamento de Justicia publicara cientos de miles de documentos en una base digital conocida como la biblioteca de archivos de Epstein.

El repositorio fue creado en el marco de la legislación de transparencia relacionada con el caso y contiene correos electrónicos, registros financieros y documentos judiciales que durante años permanecieron fuera del alcance del público.

Periodistas, investigadores y organizaciones independientes han comenzado a analizar el material en busca de detalles adicionales sobre la red de contactos de Epstein, que incluía empresarios, abogados, académicos y profesionales de la salud.

Entre los documentos revisados aparecen correos electrónicos y registros de membresía que arrojan nueva luz sobre la relación entre Epstein y ciertos proveedores médicos.

Uno de los hallazgos que ha llamado la atención es un plan de membresía médica registrado en 2016 que cubría a Epstein y a 5 mujeres.

El programa, gestionado entonces por Priority Private Care, ofrecía acceso a servicios médicos de urgencia y consultas privadas por una tarifa anual cercana a los $15,000 dólares.

Según correos electrónicos intercambiados entre el personal del médico y el equipo de Epstein, el plan permitía registrar a las pacientes sin utilizar sus nombres. En su lugar, las mujeres aparecían identificadas como “asistente 1 a 5”, lo que, según un contador que confirmó el acuerdo, le otorgaba al cliente “más flexibilidad”.

Una portavoz de la clínica, hoy conocida como Sollis Health, indicó posteriormente que los nombres fueron añadidos a las cuentas en una etapa posterior.

Sin embargo, los críticos sostienen que la práctica de programar citas sin identificación clara podría haber facilitado la discreción extrema que caracterizaba al entorno de Epstein.

El papel de los médicos en la red de Epstein

Los documentos federales también describen cómo Epstein mantenía una red de profesionales de la salud que atendían tanto sus necesidades médicas como las de mujeres vinculadas con él.

El financiero consultaba con frecuencia a especialistas sobre problemas comunes de salud como dolor de espalda, colesterol alto o medicamentos para la disfunción eréctil. A cambio, recompensaba a algunos médicos con donaciones para proyectos de investigación, regalos costosos o invitaciones a su isla privada en el Caribe y a su rancho en Nuevo México.

Según los registros, Epstein también pagaba diversos tratamientos para mujeres con las que mantenía relaciones sexuales, incluyendo consultas psiquiátricas, procedimientos dermatológicos, liposucciones y tratamientos dentales.

En algunos casos, la atención médica se interrumpía abruptamente si Epstein perdía interés en continuar financiándola.

Cuestionamientos éticos y confidencialidad

Los documentos también sugieren que algunos profesionales de la salud pudieron haber cruzado límites éticos.

En un episodio citado en los registros, un médico cercano habría enviado a varias parejas sexuales de Epstein a otras instituciones para que recibieran tratamiento contra gonorrea. El objetivo, según se describe, era evitar que los reportes obligatorios a las autoridades sanitarias vincularan los casos con el multimillonario.

También se mencionan situaciones en las que información médica privada de pacientes fue compartida con Epstein, lo que generó incomodidad entre algunas mujeres.

En un correo electrónico citado en los archivos, una de ellas le escribió directamente al financiero expresando su preocupación porque los profesionales que él pagaba parecían mantenerlo informado sobre sus tratamientos.

Epstein restó importancia a la inquietud y respondió que los médicos “se ocupaban de asegurarse de que él estuviera conforme”.

Un modelo médico bajo la lupa

Las revelaciones han reavivado el debate sobre el funcionamiento de la llamada medicina de conserjería, un modelo de atención médica basado en membresías de alto costo que promete acceso rápido, discreción y atención personalizada.

Clínicas como Sollis Health y Atria ofrecen servicios exclusivos que incluyen acceso inmediato a médicos, pruebas diagnósticas avanzadas y coordinación con especialistas, generalmente por una tarifa anual.

Las empresas operan en varias ciudades importantes, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco y los Hamptons.

Para algunos expertos, el modelo no es problemático en sí mismo. Sin embargo, la combinación de privacidad extrema y pacientes de alto perfil puede generar dudas sobre los mecanismos de supervisión y transparencia.

Lo que podría ocurrir ahora

Por el momento, las clínicas involucradas afirman que sus revisiones internas continúan mientras investigadores y periodistas siguen examinando los archivos federales.

Aún no está claro si las revelaciones derivarán en investigaciones regulatorias más amplias o si el caso quedará limitado a decisiones corporativas internas.

Lo que sí parece evidente es que, años después de la muerte de Epstein, el análisis de su red de relaciones, incluyendo médicos, abogados y asesores, sigue generando nuevas preguntas sobre cómo funcionaba su círculo de poder y quiénes pudieron haber contribuido, de forma directa o indirecta, a mantenerlo.

