Checo Pérez optimista con Cadillac en Japón: “Es nuestra mejor carrera con de la temporada”

Suzuka, uno de los trazados más técnicos del calendario, sirvió como termómetro real para el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1. Para ‘Checo’ Pérez, el resultado final (17°) no cuenta la historia completa de un fin de semana donde la fiabilidad y la gestión de energía finalmente permitieron a la escuadra número 11 ver la bandera de cuadros con sus dos monoplazas.

“Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos”, afirmó el subcampeón de 2023, quien regresó este curso a la categoría reina tras un año de ausencia. Con 36 años y una trayectoria que incluye 6 victorias y 39 podios, Pérez aporta la calma necesaria a un equipo que apenas está dando sus primeros pasos.

Uno de los grandes dolores de cabeza para Cadillac en el inicio de 2026 ha sido la entrega de potencia. Tras los problemas sufridos en la clasificación del sábado, el equipo logró ajustar los sistemas para el domingo.

“Ayer tuvimos algunos problemas con el despliegue de la energía, pero hoy notamos que lo teníamos todo mucho más bajo control”, explicó el piloto de Guadalajara. Esta mejora permitió a Pérez y a su compañero Valtteri Bottas rodar con mayor consistencia, dejando atrás las irregularidades que los habían lastrado en Melbourne y Shanghái.

La nota más positiva para el mexicano fue el ritmo puro de carrera. Según los datos recogidos en Japón, el Cadillac mostró destellos de velocidad competitiva en tandas largas. “Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando”, declaró con confianza el piloto más exitoso de la historia de México.

La estrategia de Cadillac apunta ahora a la gira americana. Pérez reveló que el equipo prepara un paquete de actualizaciones importante para el Gran Premio de Miami, la cual será prácticamente una carrera como local para él y para la marca estadounidense.

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