Equipación de Estados Unidos y Bélgica generó confusión visual: “No podía distinguir a mis compañeros”

La equipación utilizada por Estados Unidos y Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta generó una confusión entre los jugadores por la similitud visual de los uniformes. Incluso varios futbolistas reconocieron haber tenido dificultades para identificar a sus compañeros durante el partido.

La polémica escaló después de la goleada 2-5 que encajaron los dirigidos por Mauricio Pochettino. El choque de colores de la camiseta causó confusión para los jugadores e hizo difícil para los fanáticos que veían en la televisión diferenciar a los equipos.

De acuerdo con ‘The New York Post’, medios belgas culpabilizaron ese domingo a la selección de Estados Unidos por la confusión visual de los jerseys.

Al parecer, desde el USMNT insistieron en jugar con sus nuevas camisetas rojas y blancas, a pesar de que chocaban con la franja roja de la equipación de Bélgica.

Ambos equipos utilizaron el partido para lanzar el nuevo uniforme que usarán en la Copa del Mundo del 11 de junio al 19 de julio.

Por su parte, la US Soccer detalló que antes del encuentro se enviaron fotografías de las equipaciones y el estamento arbitral no las rechazó.

Para evitar la confusión visual, Estados Unidos pudo haber jugado con el kit de color azul, pero al parecer no encajaba con la estrategia comercial.

No obstante, según ‘The Athletic’, ni la selección estadounidense ni la belga disponían de equipación alternativa en el estadio para cambiarse.

De acuerdo con el reporte, tras el pitido inicial, intentaron conseguirla en los hoteles de los equipos, pero no fue posible.

“No podía distinguir a mis compañeros”

Varios futbolistas del USMNT y la selección de Bélgica avivaron la polémica tras mostrar su indignación por la confusión visual de los uniformes. El capitán Christian Pulisic reconoció que no podía distinguir a los compañeros.

“Muchas veces consigues la pelota y miras hacia arriba, realmente no puedes bloquear algo. Solo puedes basarlo en el color de la camisa. Así es como funciona”, dijo.

Otro de los que se quejó fue el mediocampista Weston McKennie, quien confesó que “necesitaba más tiempo con el balón para asegurarse a quién pasarlo”.

Por su parte, el portero André Onana de Bélgica, declaró que la confusión “fue horrible” en el campo. Asimismo, el delantero Jeremy Doku confirmó el testimonio de sus colegas.

“A veces tenías que mirar dos veces, especialmente si querías jugar rápido. Hubiera preferido colores más claros”, comentó.



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