Mauricio Pochettino minimiza la goleada ante Bélgica: “En el primer tiempo fuimos superiores”

Estados Unidos se comió una manita ante Bélgica en Atlanta con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. A pesar del 2-5 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Mauricio Pochettino restó importancia a la goleada y aseguró que sus dirigidos dejaron una buena imagen, al menos en el primer tiempo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Pochettino sacó el pecho y quiso valorar el aspecto positivo que encontró dentro de la tragedia futbolística que supuso la derrota ante los europeos.

“La primera parte ha sido muy buena. Hemos jugado mejor que Bélgica y hemos generado ocasiones. Me quedo con el comienzo, así es como debemos jugar, con atención; es cuestión de mantener ese nivel”, dijo.

“Veo más la falta de todos juntos tener ese hábito de presionar 90 minutos. Nunca pensamos que sería fácil Bélgica o Portugal, sabíamos que teníamos que sufrir”, añadió.

“The 1st was really good. We played better than Belgium. I think we played (more) chances in the first 45 mins,” Mauricio Pochettino said on #USMNT -Belgium 1st 45.



Poch also wasn’t pleased with the penalty not being overturned by VAR review.

🎥 @ussoccerpic.twitter.com/Nnblh5b12q — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) March 28, 2026

Seguidamente, apuntó a las situaciones que gozó el conjunto de las barras y las estrellas en los primeros 45 minutos, cuando el duelo estaba empatado a un gol.

En el primer tiempo, Estados Unidos tuvo 41 % de posesión y, de los ocho remates que realizó, cuatro fueron a puerta. Por su parte, Bélgica ejecutó 13 disparos y cuatro al arco.

Sin embargo, en la segunda mitad, el infortunio desmoronó el plan de partido del USMNT. En un lapso de 15 minutos encajaron tres goles. El DT argentino insistió en que el resultado “no reflejó del todo el rendimiento del equipo”.

“La segunda parte fue compleja para nosotros, concedimos en 20 minutos un par de goles y un penal que, a mi parecer, no era”, señaló. La derrota en Atlanta cortó una racha de tres victorias consecutivas de la selección estadounidense.

Ahora, el martes enfrentará a Portugal, que viene de empatar a cero con México en la reapertura del Estadio Azteca, ahora renombrado a Banorte.



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