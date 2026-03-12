3 alimentos que pueden cambiar el color de la orina: ¿cuándo ir al médico?

¿Te ha ocurrido que vas al baño y notas que el color de la orina es rojizo, naranja o tiene un amarillo muy intenso? En la mayoría de los casos varía según la cantidad de agua o líquidos que consumes a lo largo del día, sin embargo, también puede adquirir colores diferentes por ciertos alimentos.

Expertos en salud renal aclaran que el color habitual de la orina es amarillo claro o pálido, pero existen alimentos que contienen pigmentos naturales y, al comerlos, pueden modificar temporalmente el color de la orina durante la micción.

Cuando esto ocurre, es normal alamarse, pero también es importante verificar que se trata de una alteración producto de los alimentos o hay algo más que indica que debes ir al médico.

3 alimentos que cambian el color de la orina

1. Remolacha

Uno de los alimentos que con más frecuencia provoca cambios en el color de la orina es la remolacha. Existe incluso un término médico para este fenómeno: beeturia, que describe la aparición de orina rosada o rojiza después de consumir este vegetal, apunta el sitio web Every Day Health.

Este efecto ocurre por la presencia de pigmentos naturales presentes en la remolacha, que pueden atravesar el sistema digestivo y eliminarse a través de la orina. En algunas personas, estos compuestos mantienen su color original durante el proceso de digestión, lo que explica el tono rojizo que aparece posteriormente.

La beeturia afecta aproximadamente entre el 10% y el 14% de las personas y es más frecuente en quienes tienen deficiencia de hierro. Aunque puede resultar llamativo, generalmente no representa un riesgo para la salud.

2. Ruibarbo

El ruibarbo es otro alimento que puede alterar el color de la orina, especialmente cuando se consume en grandes cantidades.

Este vegetal contiene antocianinas, compuestos naturales responsables de su característico color rosado. Estas sustancias también pueden modificar el tono de la orina, haciéndola aparecer rosada o roja.

Cuando la ingesta es muy elevada, algunas personas incluso pueden notar que la orina adquiere un color marrón oscuro. Este cambio suele desaparecer una vez que el alimento deja de formar parte de la dieta.

3. Zanahorias

Las zanahorias son conocidas por su alto contenido de betacaroteno, el pigmento que les da su color naranja característico. Este compuesto también puede influir en el color de la orina.

Consumir grandes cantidades de zanahoria puede provocar que la orina adopte un tono más anaranjado o amarillo intenso. El mismo pigmento es el responsable de un fenómeno conocido como carotenemia, en el que la piel puede adquirir un tono ligeramente anaranjado cuando se ingieren muchas zanahorias o alimentos ricos en carotenoides.

¿Cuándo conviene consultar a un médico?

Aunque los cambios de color provocados por alimentos suelen ser temporales e inofensivos, hay situaciones en las que conviene prestar atención.

Lo ideal es que la orina mantenga un color amarillo claro, lo que suele indicar una hidratación adecuada. Cuando el tono se vuelve amarillo oscuro o marrón, puede ser una señal de deshidratación.

Si el color oscuro persiste incluso después de aumentar la ingesta de líquidos, es recomendable consultar a un médico, ya que en algunos casos podría estar relacionado con problemas del hígado o de las vías biliares.

También es importante buscar atención médica si aparecen otros síntomas, como:

Orina espumosa o burbujeante

Orina roja o marrón oscuro

Presencia de sangre en la orina

Cambios que duran varios días sin relación con alimentos o medicamentos

Observar el color de la orina puede ofrecer pistas útiles sobre el funcionamiento del organismo. Aunque muchos cambios se deben a la dieta, prestar atención a señales persistentes puede ayudar a detectar a tiempo posibles problemas de salud.

