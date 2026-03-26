Max Verstappen expulsó a periodista británico de su rueda de prensa en el GP de Japón

La memoria de Max Verstappen es tan precisa como su pilotaje. Este jueves, en la antesala del GP de Japón, el piloto de Red Bull detuvo en seco su rueda prensa internacional debido a la presencia de Giles Richards, periodista británico del diario The Guardian.

“No hablaré hasta que él se marche”, sentenció Verstappen, señalando al periodista británico ante la mirada atónita de los presentes. Ante la insistencia del periodista por saber si su expulsión se debía realmente a una pregunta de hace cuatro meses sobre lo ocurrido en Barcelona, Verstappen fue lapidario: “Fuera. Sí. Fuera”.

El conflicto tiene su origen hace cuatro meses, en Abu Dhabi 2024. Tras perder el campeonato mundial por apenas dos puntos frente a Lando Norris, Richards le preguntó a Max si se arrepentía de la colisión con George Russell en el GP de España de 2025.

Aquel incidente le costó una penalización de 10 segundos y, crucialmente, 9 puntos que le habrían dado el título. En aquel momento, Verstappen respondió con sarcasmo sobre la “sonrisa estúpida” del periodista; hoy, ha pasado de las palabras a la acción directa.

Una vez que Richards abandonó el área de hospitalidad de Red Bull, el neerlandés retomó la sesión con total normalidad, afirmando: “Ahora podemos empezar”.

Este episodio no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la tumultuosa relación de Verstappen con los medios del Reino Unido. El piloto ha sido vocal sobre lo que considera un sesgo nacionalista en la cobertura de la Fórmula 1.

Para Verstappen, la narrativa de que perdió el mundial de 2025 por un solo error en España es una simplificación que ignora el resto de una temporada de 24 rondas. Con el campeonato de 2026 apenas comenzando, queda claro que el piloto de Red Bull no está dispuesto a conceder ni un milímetro a la prensa británica

Sigue leyendo:

·Maroon 5 y Post Malone estarán en el GP de F1 de EE.UU.

·Max Verstappen cambió su simulador para jugar Mario Kart tras su descontento con la nueva F1

·Checo Pérez: “Ser compañero de Max Verstappen en Red Bull es el peor trabajo en la F1”