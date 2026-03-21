Latino secuestró a su novia y protagonizó frenética persecución policial con varios choques en Nueva York: acusación

Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

González, de 25 años, fue arrestado el jueves cerca de la salida de Knapp Ave. en la autopista Belt Parkway, en el barrio de Sheepshead Bay, después de una persecución a alta velocidad que derivó en múltiples choques automovilísticos, incluida una colisión en la que se vio involucrada una patrulla del NYPD, según Daily News.

El residente de Newark -la ciudad más poblada de Nueva Jersey- fue luego imputado por posesión criminal de un arma, agresión, imprudencia temeraria con riesgo para terceros, uso no autorizado de un vehículo motorizado y fuga ilegal ante un agente de policía, además de cuatro infracciones de tránsito, detallaron las autoridades.

Además de los cargos en Nueva York, la Oficina del Fiscal del condado Hudson (NJ) ha emitido una orden de arresto contra González por los delitos presuntamente cometidos en Jersey City. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El caso comenzó cuando agentes del Departamento de Policía de Jersey City (JCPD) se encontraban respondiendo a la llamada de una persona anónima que alertaba estar en peligro dentro de un vehículo en movimiento.

En Nueva Jersey la policía rastreó el vehículo del sospechoso desde Newark, pasando por Irvington y Elizabeth, antes de notificar al NYPD en el momento en que cruzara el puente Goethals hacia Staten Island (NYC), alrededor de las 3:11 p.m. del jueves.

Los agentes del NYPD retomaron el rastro del sospechoso en la autopista Belt Parkway, en dirección este, cuando este salía del puente Verrazzano rumbo a Brooklyn, unos 20 minutos más tarde.

La víctima del secuestro, de 31 años, fue hallada dentro del vehículo. Había sufrido heridas leves a consecuencia de la agresión perpetrada por el sospechoso. Cinco agentes de policía recibieron atención médica en un hospital local por lesiones leves sufridas durante la persecución, añadieron las autoridades.

En mayo una salvaje persecución policial en Yonkers (NY) llevó al arresto de tres jóvenes hispanos sospechosos que portaban dos pistolas Glock cargadas y seis bolsas de cocaína rosada. En marzo de 2025 Enesin Delarosa, joven de 26 años, fue detenido como sospechoso de huir de la policía a exceso de velocidad en un auto robado, chocando fatalmente a Devon Hughley quien se desplazaba en una moto en Harlem (Manhattan, NYC).

En noviembre de 2024 un conductor que huía de una patrulla policial en Queens (NYC) embistió fatalmente con su camioneta a la ciclista Amanda Servedio, de 36 años. En septiembre de ese año una mujer fue acusada de robar un auto, asaltar un banco y chocar de frente una patrulla cuando intentaba escapar, hiriendo a un policía estatal (NYSP).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Violencia entre parejas

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El jueves dos hermanas fueron baleadas por un ex novio en su hogar en Brooklyn (NYC) y aunque en principios sobrevivieron una de ellas se encuentra en estado crítico. La semana pasada un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

También este mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

En octubre de 2025 Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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