Ryan Gosling protagonizará la nueva película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

El actor Ryan Gosling reafirma su popularidad al ser el protagonista de “Project Hail Mary”, película de ciencia ficción que se ha convertido en el mayor estreno en lo que va del 2026. Mientras se habla sobre el convertir esta historia en una franquicia, el actor ya ha firmado un nuevo contrato para ser parte de una película que estrenará en 2027.

Gosling será el protagonista de la siguiente película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, dúo de directores conocido como “los Daniels”, y que será producida por Universal. Por ahora, no se conoce el nombre de la película ni cuál es su trama, pero sí se ha confirmado que se estrenará el 19 de noviembre.

Los Daniels se hicieron mucho más populares en 2022 tras estrenar “Everything Everywhere All at Once”, largometraje que los hizo ganadores de un Premio Oscar en las categorías Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original.

Esta sería una de las películas más esperadas del 2027, pues además de ser la primera película que dirigen después del éxito de “Everything Everywhere All at Once”, y además se puede ver que están apostando por reunir un elenco de primer nivel con Gosling liderando.

Ryan Gosling es actualmente uno de los actores más respetados y más taquilleros, ha estado nominado a los Premios Oscar y ha sido parte de éxitos como “Barbie” (2023) y “La La Land” (2016).

Con la confirmación de su participación en este proyecto, el actor se encamina a un 2027 con mucha atención, pues ese mismo año estrenará “Star Wars: Starfighter”, una historia que marca el primer gran salto temporal después de la Saga Skywalker y que él estará protagonizando.

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