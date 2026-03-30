Casa Blanca pide al Congreso regresar del receso de Semana Santa para aprobar financiamiento del DHS

La Casa Blanca pidió al Congreso de Estados Unidos que regrese de su receso de Semana Santa para aprobar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de las consecuencias que ha generado el cierre parcial de la agencia en aeropuertos del país.

Durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que la falta de fondos ha afectado las operaciones de seguridad aérea, con reportes de escasez de personal en la Administración de Seguridad del Transporte y largas filas en los controles.

“Nada volverá a ser realmente normal hasta que los demócratas hagan lo correcto y financien completamente esta agencia”, declaró Leavitt. También insistió en que el Congreso debe retomar sus actividades para garantizar el pago a los trabajadores del DHS.

El estancamiento en las negociaciones se ha extendido por más de seis semanas, sin que republicanos y demócratas logren un acuerdo sobre el presupuesto ni sobre las políticas migratorias vinculadas al financiamiento.

En ese contexto, el presidente Donald Trump ha criticado que el Senado se mantenga en receso mientras la agencia enfrenta problemas operativos. Según la Casa Blanca, el mandatario incluso propuso organizar una reunión durante Semana Santa para intentar destrabar la situación.

En los últimos días se reportaron largas esperas en los controles de seguridad y la necesidad de desplegar personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para apoyar las labores de la TSA.

Aunque algunas de las congestiones comenzaron a disminuir tras el pago retroactivo parcial a los agentes de la TSA, sindicatos han advertido que aún hay retrasos y errores en los salarios, además de preocupación por otros empleados del DHS que siguen sin cobrar, publicó AP.

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